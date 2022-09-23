Тарифы ЖКХ проиндексируют второй раз за 2022 год

Новая индексация тарифов ЖКХ пройдёт на восемь месяцев раньше запланированного, вместо июля 2023 года цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года. Как сообщает РБК, взамен второго за год повышения правительство обещает не увеличивать тарифы полтора года, до июля 2024 года.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, утверждают в Минэкономразвития. Средний ежемесячный платёж на одну семью из трёх человек в месяц, таким образом, вырастет на 324 руб., посчитало ведомство.

В прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги не превысит целевого значения ЦБ по инфляции — 4%.

Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».