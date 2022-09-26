Томенко поручил отслеживать проблемные вопросы, связанные с частичной мобилизацией в Алтайском крае

Решение задач по частичной мобилизации остается главной темой в информационном пространстве и оказывает большое влияние на работу органов власти Алтайского края, заявил губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он призвал руководителей органов исполнительной власти региона не оставлять без внимания возникающие вопросы и оперативно обращаться к руководству края.

В частности, главам муниципалитетов и ЦУР дано поручение отслеживать проблемные обращения, которые связаны с мобилизацией. Отмечается, что с 23 сентября в регионе работает горячая линия 122 — сотрудники колл-центра только за первые двое суток работы горячей линии получили несколько сотен звонков от жителей края.

На совещании отмечалось, что частичная мобилизация в Алтайском крае проходит организованно и в плановом порядке.