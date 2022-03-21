Торговые сети Алтайского края ежедневно получают поставки сахара

Торговые сети Алтайского края в достаточном объёме обеспечены сахаром, а отгрузку товара в ежедневном режиме осуществляет Черёмновский сахарный завод. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Сегодня, 21 марта, на аппаратном совещании были рассмотрены задачи сохранения стабильных поставок продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

«На Черёмновском сахарном заводе остаток сахара — 32,3 тысячи тонн. Завод ежедневно отгружает 400 тонн и исполняет в полном объёме ранее заключённые договоры. Этого объёма хватит как минимум на 81 день отгрузки. Поэтому сахар поставляется на регулярной основе и оптовикам, и в торговые сети», — сообщил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

При обсуждении отмечалось, что торговые сети больше не испытывают дефицита сахара, тогда как продолжаются колебания цен на продукт.

Также власти рассмотрели вопрос поставки лекарственных препаратов. По данным Минздрава региона, отгрузки продолжаются и в аптеки, и в больницы.

Министерство продолжает контролировать поставки импортных медикаментов для госпитального сегмента, в том числе ищет препараты на замену. В медицинских организациях ведётся мониторинг наличия препаратов, расходных материалов и оборудования.

Кроме того, сообщается, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил Минздраву региона уделить особое внимание лекарственному обеспечению льготников и ситуации в аптечной сети.