В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

Частичная мобилизация в стране завершена, отдельного указа, согласно заключению государственного правового управления администрации президента, не требуется. Как пишет ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сообщаем: указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена, частичная мобилизация завершена», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что никаких новых этапов мобилизации не ожидается.

Нет, там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тысяч человек, соответственно, этот указ выполнен", — сказал пресс-секретарь.

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность.

28 октября Шойгу доложил президенту о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По его словам, 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек. 31 октября Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации.