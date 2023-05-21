Офис для косметической фирмы построят рядом с ДК "Сибэнергомаш" в Барнауле

Над концепцией здания работала мастерская Владимира Золотова

21 мая 2023, 06:24, ИА Амител

















Здание на Ярных

Известная косметическая фирма "Мейтан" построит рядом со своим главным офисом на ул. Ярных, 51, ещё одно большое здание. Над концепцией объекта работала мастерская Владимира Золотова. Проект здания рассмотрели 18 мая на заседании градсовета.

Прямоугольное здание появится вдоль улицы Ярных. Оно будет соединено с другими похожими объектами косметической фирмы большим навесом. Рядом, всего в нескольких минутах ходьбы, расположен ДК "Сибэнергомаш". Новый объект "Майтана" сделают в стиле существующего.

По словам Владимира Золотова, за основу взято остекление в бело-графитных "рамках". Первый этаж обрамлён тёмным фасадным кирпичом. Также вечером подразумевается подсветка. Общая площадь здания составит около 1,4 тысячи квадратных метров.

В итоге проект одобрили без правок.