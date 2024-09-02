Около 600 заключенных "сели за парты" в школах при колониях в Алтайском крае

Занятия для осужденных начались 2 сентября

02 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Занятие в школе при колонии / Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Почти 600 осужденных зачислены в школы при учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Занятия начались 2 сентября. За "парты сели" 585 осужденных. Из них в начальной школе – 21 человек, в средних классах – 84 ученика, в старшие – 10-11 классы – зачислены 480 осужденных. По данным ведомства, все вечерние школы, расположенные в колониях, лечебно-исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона, успешно прошли комиссионные проверки готовности к новому учебному году.

"В наступающем учебном году будет два ключевых изменения. В расписании обучающихся появятся новые предметы. Так, вместо ОБЖ будут изучать "Основы безопасности и защиты Родины", а вместо "Технологии" – "Труд (технологию)". Также внесены изменения в школьные программы по предметам "География" и "Литература", – привело ведомство слова директора вечерней школы № 2 Ирины Дроздовой.

Напомним, в соответствии с законодательством РФ в исправительных учреждениях организуется обязательное получение общего образования осужденными, не достигшими 30-летнего возраста.