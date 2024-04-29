Онколог рассказал, что большинство пациентов с раком головы приходят к врачам поздно
На развитие опухолей влияют курение, алкоголь и вирус папилломы человека
29 апреля 2024, 15:20, ИА Амител
Сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Илья Романов рассказал о том, что 80% пациентов с раком головы приходят к врачам на поздней стадии. Слова специалиста передают "Известия".
При первой-второй стадиях рака головы и шеи выживаемость составляет от 70 до 90%, а на поздних – до 20-40%. В эту категорию входят опухоли гортани, языка, миндалин, носоглотки, полости носа и околоносовых пазух.
Большинство пациентов обращаются к онкологам на поздних стадиях рака, когда лечение неэффективно. Опухоли можно обнаружить в рамках диспансеризации или на приеме у стоматолога, если врач будет онконасторожен.
"Зачастую врачи не понимают, что увеличенные лимфоузлы на шее могут быть метастазами региональных опухолей, которые являются вторичными проявлениями опухолей миндалин или корня языка", – отметил Романов.
Риск рака головы и шеи в пять-семь раз выше у курильщиков и в 35 раз – при злоупотреблении алкоголем. Еще один важный фактор – заражение вирусом папилломы человека, который может вызвать развитие опухоли даже при отсутствии вредных привычек.
15:31:48 29-04-2024
Какое именно обследование при диспансеризации укажет на проблемы??
15:45:07 29-04-2024
Врачи всегда говорят-Вы рано пришли у вас нет ничего... Или Вы поздно пришли...
16:39:25 29-04-2024
Чтобы не было раков и многих других напастей на человеческий организм, пейте отвар коры осины и будете здоровы.
17:55:17 29-04-2024
Медицина уничтожена, и даже если попадешь к врачу обследование не получишь