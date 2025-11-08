Голливудский актер Стивен Сигал снимется в фильме на Алтае
Кроме того, артист получил еще несколько главных ролей в картинах российско-американского производства
08 ноября 2025, 16:35, ИА Амител
В 2026 году знаменитый актер Стивен Сигал, имеющий как американское, так и российское гражданство, будет участвовать в создании сразу трех совместных кинолент между Россией и США. Информацию об этом предоставил ТАСС, ссылаясь на слова продюсера Стивена Мао.
«В планах на следующий год – запуск производства трех совместных российско-американских кинопроектов с участием легендарного Стивена Сигала в главной роли. Детали пока раскрывать не буду, но это будут напряженные драмы с элементами экшена, действие которых развернется в России и других государствах», – прокомментировал Мао.
По словам продюсера, в одном из фильмов будет пять эпизодов, снятых в различных уголках России, в частности – на Алтае. Он подчеркнул, что участие как американских, так и российских специалистов во всех трех проектах, по его мнению, поможет укрепить связи между кинематографиями двух стран.
Мао также упомянул, что один из проектов будет носить философский характер, представляя собой смешение элементов боевика и "истории о духовном росте".
17:23:26 08-11-2025
На каком Алтае?
20:31:54 08-11-2025
Гость (17:23:26 08-11-2025) На каком Алтае?... Оне географию прогуляли
18:41:25 08-11-2025
Как Кибардина И выпустят, так сразу и снимут фильму...!
09:55:11 09-11-2025
сигал-отстой
12:14:15 09-11-2025
Речь про монгольский Алтай?
14:32:16 09-11-2025
Гость (12:14:15 09-11-2025) Речь про монгольский Алтай?... про китайский.
16:34:41 09-11-2025
Гость (12:14:15 09-11-2025) Речь про монгольский Алтай?... про китайский. выдыхай.
14:49:35 09-11-2025
Сигал - актер? Забавно. Леонов, Евстегнеев, Янковский, Даль должны переворачиваться от сравнения.
17:38:31 09-11-2025
Пузырек (14:49:35 09-11-2025) Сигал - актер? Забавно. Леонов, Евстегнеев, Янковский, Даль ... Ты сначала фамилии актеров выучи, а потом изливай свою желчь- "пузырек"
09:37:00 10-11-2025
по сюжету пароход на телецком озере от террорюг спасать будет? ))