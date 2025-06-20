От фермера — на стол. Где в Барнауле купить натуральные свежие продукты
На "Эко-Ярмарке" продают мясо, молоко, овощи, мед и многое другое
20 июня 2025, 07:00, ИА Амител erid: 2W5zFJogyCC
Пластиковые упаковки, большие сроки годности и "длинный" состав продуктов – многие товары на полках современных магазинов выглядят именно так. Но если хочется, чтобы за прилавком стоял человек, который знает, как росла эта морковь или чем кормили эту курицу, – добро пожаловать на барнаульскую "Эко-Ярмарку".
"Эко-Ярмарка" – место, где фермеры и производители натуральных продуктов продают то, что вырастили сами. Здесь можно купить:
- свежее мясо и птицу – говядину, свинину, баранину и домашнюю курицу, выращенную без гормонов и антибиотиков;
- натуральные молочные продукты – молоко, творог, сыр и сметану;
- овощи и фрукты – от сезонных до экзотических;
- домашние заготовки – мед, соленья, варенье и хлеб, приготовленные по традиционным рецептам.
Одно из главных преимуществ "Эко-Ярмарки" – работающая прямо на месте государственная ветлаборатория. Специалисты проверяют мясо, молоко и другие продукты на безопасность, наличие вредных веществ и соответствие санитарным нормам. Это значит, что вы можете быть уверены: все, что купили, не только вкусно, но и безопасно для здоровья.
А еще, покупая на "Эко-Ярмарке", вы не только получаете натуральные и полезные продукты, но и поддерживаете малый бизнес. Фермеры вкладывают душу в свое дело, а значит, качество здесь на первом месте.
"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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07:46:55 20-06-2025
Перестали брать вашу "экологию"?
10:57:26 20-06-2025
Экологией торгуют таджики по ценам выше, чем в ТЦ.
11:51:50 20-06-2025
Где там фермер то находится? Которого так нахваливают
14:05:42 23-06-2025
Рынок стал отвратительным! Фермеров и их продукции нет! Мигранты захватит ли всю территорию для своих целей! Не ходим уже туда!