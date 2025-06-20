От фермера — на стол. Где в Барнауле купить натуральные свежие продукты

На "Эко-Ярмарке" продают мясо, молоко, овощи, мед и многое другое

20 июня 2025, 07:00, ИА Амител erid: 2W5zFJogyCC

"Эко-Ярмарка" / Фото: vk.com/eko22ru

Пластиковые упаковки, большие сроки годности и "длинный" состав продуктов – многие товары на полках современных магазинов выглядят именно так. Но если хочется, чтобы за прилавком стоял человек, который знает, как росла эта морковь или чем кормили эту курицу, – добро пожаловать на барнаульскую "Эко-Ярмарку".

"Эко-Ярмарка" – место, где фермеры и производители натуральных продуктов продают то, что вырастили сами. Здесь можно купить:

свежее мясо и птицу – говядину, свинину, баранину и домашнюю курицу, выращенную без гормонов и антибиотиков;

натуральные молочные продукты – молоко, творог, сыр и сметану;

овощи и фрукты – от сезонных до экзотических;

домашние заготовки – мед, соленья, варенье и хлеб, приготовленные по традиционным рецептам.

Продукция "Эко-Ярмарки" / Фото: Анна Зайкова, Ольга Новикова, "Эко-Ярмарка" / Актуальные цены узнавайте в отделах "Эко-Ярмарки"

Одно из главных преимуществ "Эко-Ярмарки" – работающая прямо на месте государственная ветлаборатория. Специалисты проверяют мясо, молоко и другие продукты на безопасность, наличие вредных веществ и соответствие санитарным нормам. Это значит, что вы можете быть уверены: все, что купили, не только вкусно, но и безопасно для здоровья.

А еще, покупая на "Эко-Ярмарке", вы не только получаете натуральные и полезные продукты, но и поддерживаете малый бизнес. Фермеры вкладывают душу в свое дело, а значит, качество здесь на первом месте.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

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