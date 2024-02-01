Отделение Соцфонда подало в суд на приход Соборной мечети Барнаула

Сумма исковых требований составляет 500 рублей

01 февраля 2024, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Отделение Социального фонда РФ в Алтайском крае подало иск в суд на приход Соборной мечети Барнаула. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные картотеки краевого арбитражного суда.

Подробности иска неизвестны, однако обозначена сумма исковых требований – 500 рублей.

Отмечается, что подобные заявления составляют значительную часть обращений в арбитражный суд, а сумма исковых требований в них составляет также 500 рублей.

В 2023 году Соцфонд уже судился с религиозной организацией. Тогда под суд за 500 рублей попал барнаульский буддийский центр традиции Карма Кагью.