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Отделение Соцфонда подало в суд на приход Соборной мечети Барнаула

Сумма исковых требований составляет 500 рублей

01 февраля 2024, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Отделение Социального фонда РФ в Алтайском крае подало иск в суд на приход Соборной мечети Барнаула. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные картотеки краевого арбитражного суда.

Подробности иска неизвестны, однако обозначена сумма исковых требований – 500 рублей.

Отмечается, что подобные заявления составляют значительную часть обращений в арбитражный суд, а сумма исковых требований в них составляет также 500 рублей.

В 2023 году Соцфонд уже судился с религиозной организацией. Тогда под суд за 500 рублей попал барнаульский буддийский центр традиции Карма Кагью.

Барнаул суд

Комментарии 11

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Гость

09:34:01 01-02-2024

В Страшный суд?

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Гость

12:42:25 01-02-2024

Гость (09:34:01 01-02-2024) В Страшный суд?... Где Страшный суд? У Бога? Так Бог к этим субъектам никакого отношения не имеет, это епархия Божьего злодея, под названием Сатана - Дьявола У него политика разделяй и стравливай.

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Гость

14:26:43 01-02-2024

Гость (12:42:25 01-02-2024) Где Страшный суд? У Бога? Так Бог к этим субъектам никакого... Истинно вам говорю земля налетит на небесную ось!

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Гость

18:15:48 01-02-2024

Гость (14:26:43 01-02-2024) Истинно вам говорю земля налетит на небесную ось!... Гость, бред какой то не сусветный несешь, меньше надо спиртное пить.

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Гость

09:36:39 01-02-2024

Бред какой-то!

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Гость

09:37:28 01-02-2024

Получается Соцфонд не богоугодное дело. И он расшатывает духовные скрепы

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Гость

10:36:51 01-02-2024

Когда коту делать нечего он, что делает?

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Гость

11:32:48 01-02-2024

Подали и подали. Новость то в чем?

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Гость

12:12:19 01-02-2024

Могли эти тетки Соцфонда и побольше иск накинуть, глядишь бы чай был, погуще и тела потолще.

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Гость

12:57:28 01-02-2024

Может приход как юрлицо не подал установленные законом документы или не заплатил налог за сотрудников. Ничего личного, обе конторы чей-то бизнес.

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Гость

14:18:55 01-02-2024

Вероятно это штраф за не вовремя сданную отчетность

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