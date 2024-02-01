Отделение Соцфонда подало в суд на приход Соборной мечети Барнаула
Сумма исковых требований составляет 500 рублей
01 февраля 2024, 09:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Отделение Социального фонда РФ в Алтайском крае подало иск в суд на приход Соборной мечети Барнаула. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные картотеки краевого арбитражного суда.
Подробности иска неизвестны, однако обозначена сумма исковых требований – 500 рублей.
Отмечается, что подобные заявления составляют значительную часть обращений в арбитражный суд, а сумма исковых требований в них составляет также 500 рублей.
В 2023 году Соцфонд уже судился с религиозной организацией. Тогда под суд за 500 рублей попал барнаульский буддийский центр традиции Карма Кагью.
09:34:01 01-02-2024
В Страшный суд?
12:42:25 01-02-2024
Гость (09:34:01 01-02-2024) В Страшный суд?... Где Страшный суд? У Бога? Так Бог к этим субъектам никакого отношения не имеет, это епархия Божьего злодея, под названием Сатана - Дьявола У него политика разделяй и стравливай.
14:26:43 01-02-2024
Гость (12:42:25 01-02-2024) Где Страшный суд? У Бога? Так Бог к этим субъектам никакого... Истинно вам говорю земля налетит на небесную ось!
18:15:48 01-02-2024
Гость (14:26:43 01-02-2024) Истинно вам говорю земля налетит на небесную ось!... Гость, бред какой то не сусветный несешь, меньше надо спиртное пить.
09:36:39 01-02-2024
Бред какой-то!
09:37:28 01-02-2024
Получается Соцфонд не богоугодное дело. И он расшатывает духовные скрепы
10:36:51 01-02-2024
Когда коту делать нечего он, что делает?
11:32:48 01-02-2024
Подали и подали. Новость то в чем?
12:12:19 01-02-2024
Могли эти тетки Соцфонда и побольше иск накинуть, глядишь бы чай был, погуще и тела потолще.
12:57:28 01-02-2024
Может приход как юрлицо не подал установленные законом документы или не заплатил налог за сотрудников. Ничего личного, обе конторы чей-то бизнес.
14:18:55 01-02-2024
Вероятно это штраф за не вовремя сданную отчетность