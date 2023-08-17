Почему в Барнауле перекроют часть проспекта Ленина и как изменится схема движения

Приготовьтесь к пробкам в центре города

17 августа 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: сайт Барнаула

Схема движения транспорта изменится в Барнауле на проспекте Ленина из-за ремонтных работ на теплотрассе, сообщает пресс-служба краевой столицы. В связи с этим придется перекрыть часть участка проспекта Ленина на пересечении с ул. Брестской. Объясняем, когда закроют главную городскую магистраль и как изменится схема движения общественного транспорта на это время.

Почему перекроют часть проспекта Ленина?

Из-за ремонтных работ на теплосетях. На пересечении с улицей Брестской идет реконструкция участка магистральной тепловой сети диаметром 300 мм общей протяженностью 300 метров. Перекладка этого отрезка требует перекрытия движения по проспекту Ленина. Накануне здесь побывал глава Барнаула Вячеслав Франк, который призвал горожан с пониманием отнестись к ремонтным работам. Данная магистральная тепловая сеть введена в эксплуатацию в 1963 году и не ремонтировалась.

"Ежегодно увеличивается объем ремонтных работ, чтобы обеспечить надежную и стабильную работу в отопительный период. Обращаюсь к барнаульцам: проявите терпение и понимание к временным неудобствам, связанным с перекрытием проспекта Ленина", – подчеркнул глава города.

И когда перекроют движение?

Движение по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской перекроют с 21:00 18 августа до утра 21 августа.

Движение по четной стороне ограничат с 21:00 25 августа до утра 28 августа.

Именно в эти дни дорожная обстановка в центре краевой столицы будет особенно напряженной.

Как изменится схема движения общественного транспорта на время работ?

С 18 по 21 августа автобусы и маршрутки будут возить пассажиров по альтернативному пути.

При движении в сторону площади имени Баварина по маршрутам №1, 6, 10, 20, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144: площадь Октября – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Молодежная – проспект Ленина, далее по маршрутам.

Обратно же движение будет без изменений.

С 25 по 28 августа:

при движении в сторону площади Октября по маршрутам №1, 6, 10, 20, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144: проспект Ленина – улица Молодежная – проспект Комсомольский – улица Советская, далее по маршрутам.

Обратно же схема будет без изменений.