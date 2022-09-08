«Новые люди» на выборах в Барнаульскую гордуму будут в бюллетене под № 6. В партии уверены, что пройдут в городскую думу при поддержке барнаульцев. Программа партии — это конкретные предложения, основанные на итогах встреч с избирателями.

В список вошли и опытные алтайские политики, и новички: предприниматели, общественные деятели, врачи, ветераны. В тройке лидеров — известные в Барнауле люди: Никита Федюнин, Максим Петров и Анна Галицкая.

Возглавляет партийный список Никита Федюнин, Председатель регионального отделения партии «Новые люди», член экспертного совета Ассоциации волонтёрских центров.

Максим Петров — выпускник программы «Капитаны России», организатор образовательных мероприятий для предпринимателей. В пандемию активно помогал многодетным и приютам для животных.

Замыкает партийную тройку опытный предприниматель, руководитель и бизнес-консультант Анна Галицкая. Она создала один из крупнейших издательских холдингов региона, основала высокотехнологичную IT-компанию и академию спорта для юных фигуристов.

«Мы выдвигаем молодых профессионалов, готовых работать на благо города. Хотим привлекать горожан к решению социальных проблем и уделять особое внимание поддержке предпринимательства. Мы призываем барнаульцев прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Только если явка будет высокой, мы сможем говорить о прозрачности выборов», — говорит Никита Федюнин.

Фото: «Новые люди»

Изготовитель: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 4, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска: 8 сентября 2022 г., тираж 1 экз. Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения без финансовых затрат.

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