СМИ: страны Евросоюза закроют воздушное пространство для России

Страны Евросоюза закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналист берлинского бюро телеканала ARD.

“Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник”, — заявил он.

Напомним, ранее воздушное пространство для России перекрыли Словакия, Литва, Румыния, Чехия и Польша. Ввести такие же меры собираются и в Германии.

Напомним, ранее США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Генштаба Валерия Герасимова, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и других российских политиков.