Страны НАТО не могут договориться между собой о дальнейших отношениях с Москвой

Среди стран НАТО возникли разногласия о том, как дальше нужно выстраивать отношения с Россией. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

За полный разрыв отношений с Москвой выступают Польша и страны Балтии. Франция и Германия, наоборот, считают, что контакт поддерживать нужно. За сохранение отношений также выступают и представители Турции.

Отметим, что ранее представители стран Евросоюза, по информации источников, не смогли договориться и о новом пакете санкций в отношении России. Камнем преткновения в согласовании санкционного списка стал вопрос о поставках угля.

ЕС планирует решить этот вопрос, однако не сообщается, когда это будет сделано.