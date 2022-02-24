Взрывы и хаос. Что происходит на Украине после решения Путина начать операцию в Донбассе

Российские войска начали масштабную военную операцию в Донбассе

24 февраля 2022, 06:58

Президент России Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе и распорядился ввести войска на его территорию. Сразу после заявления президента России в украинских городах зафиксировали серию взрывов. Рассказываем, что происходит в соседней стране.

Что происходит на Украине?

По сообщению местных СМИ, ранним утром, после 05:00, в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырёх взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов в Донбассе со стороны ополченцев. Грохот также слышен в столице Украины. Сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта Борисполь, пишет агентство “УНИАН”.

Судя по видео в социальных сетях, люди во время обстрелов находились в постели. Свет в домах отключён.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Киеве российская армия применила крылатые и баллистические ракеты. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

“Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева”, — говорится в его сообщении.

В первую очередь, удары наносятся по частям противовоздушной обороны, авиабазам, системам управления.

Кто открыл огонь?

Украинские журналисты предполагают, что российские войска нанесли ракетный огонь по военным базам. О жертвах в результате обстрелов пока не сообщается. В социальных сетях города Белгорода появились видеокадры от вспышек залпов ракет, которые, предположительно, летят в сторону Украины.

Как на военный удар отреагировали украинские власти?

Неизвестно. Пока никаких официальных заявлений со стороны президента Владимира Зеленского не последовало.

Путин заявил, что принял решение провести военную спецоперацию в Донбассе

Путин заявил, что принял решение провести военную спецоперацию в Донбассе

А почему Путин вообще объявил военную операцию?

Чтобы защитить жителей Донбасса от режима президента Украины Владимира Зеленского. Президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно. Он также призвал военных Украины “немедленно сложить оружие и идти домой” и пообещал, что “внешним силам”, которые попытаются создать угрозы для России, “ответ будет незамедлительным” и “таким, какого не было в вашей истории”. При этом Путин заявил, что не собирается оккупировать Украину.

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