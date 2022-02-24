Взрывы и хаос. Что происходит на Украине после решения Путина начать операцию в Донбассе
Российские войска начали масштабную военную операцию в Донбассе
Президент России Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе и распорядился ввести войска на его территорию. Сразу после заявления президента России в украинских городах зафиксировали серию взрывов. Рассказываем, что происходит в соседней стране.
Что происходит на Украине?
По сообщению местных СМИ, ранним утром, после 05:00, в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырёх взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов в Донбассе со стороны ополченцев. Грохот также слышен в столице Украины. Сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта Борисполь, пишет агентство “УНИАН”.
Судя по видео в социальных сетях, люди во время обстрелов находились в постели. Свет в домах отключён.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Киеве российская армия применила крылатые и баллистические ракеты. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
“Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева”, — говорится в его сообщении.
В первую очередь, удары наносятся по частям противовоздушной обороны, авиабазам, системам управления.
Кто открыл огонь?
Украинские журналисты предполагают, что российские войска нанесли ракетный огонь по военным базам. О жертвах в результате обстрелов пока не сообщается. В социальных сетях города Белгорода появились видеокадры от вспышек залпов ракет, которые, предположительно, летят в сторону Украины.
Как на военный удар отреагировали украинские власти?
Неизвестно. Пока никаких официальных заявлений со стороны президента Владимира Зеленского не последовало.
А почему Путин вообще объявил военную операцию?
Чтобы защитить жителей Донбасса от режима президента Украины Владимира Зеленского. Президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно. Он также призвал военных Украины “немедленно сложить оружие и идти домой” и пообещал, что “внешним силам”, которые попытаются создать угрозы для России, “ответ будет незамедлительным” и “таким, какого не было в вашей истории”. При этом Путин заявил, что не собирается оккупировать Украину.