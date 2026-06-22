Эксперт РАН связывает отставку политика с системным кризисом в стране

22 июня 2026, 17:22, ИА Амител

Премьер Великобритании Кир Стармер / Фото: AP/TASS

Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер объявил о решении покинуть свой пост — он продолжит исполнять обязанности до избрания преемника. Причины отставки прокомментировал в эксклюзивном интервью aif.ru Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

По словам политолога, решение Стармера связано с общими проблемами, охватившими страны коллективного Запада. Блохин указал на негативные последствия антироссийских санкций: из‑за резкого роста цен на углеводороды многие западные компании оказались на грани банкротства.

Кроме того, британские и другие европейские предприятия теряют конкурентоспособность на собственном рынке — им сложно соперничать с китайскими производителями.

Эксперт также отметил, что в Великобритании накопились серьезные социальные проблемы, ставшие следствием проводимого Западом курса. В числе проявлений этих трудностей — многочисленные забастовки. По оценке Блохина, после Brexit ситуация в стране принципиально не изменилась, что лишь усугубляет кризис. Политик занимал должность с июля 2024 года, а выборы нового лидера правящей Лейбористской партии стартуют 9 июля.