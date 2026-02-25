Экс-жену принца Эндрю могут арестовать в случае возвращения в Великобританию

Она фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна и сейчас находится в ОАЭ

25 февраля 2026, 11:32, ИА Амител

Британский флаг / Фото: unsplash.com / Chris Lawton

Бывшей жене британского принца Эндрю, Саре Фергюсон, грозит арест в случае возвращения в Великобританию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на National Enquirer.

Имя герцогини Йоркской фигурирует в документах минюста США, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Теперь правоохранительные органы могут обратить внимание на нее.

В настоящее время Фергюсон находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Источники утверждают, что ее поездка связана не с отдыхом, а с "выживанием" — женщина обдумывает дальнейшие шаги.

«Есть серьезные опасения, что если она вернется в Великобританию, то может оказаться втянутой в юридический хаос, устроенный Эндрю, и даже сама попасть под стражу», — цитирует таблоид информированный источник.

Напомним, ранее самого принца Эндрю задерживали в день его рождения по подозрению в должностном преступлении в рамках расследования дела Эпштейна. По данным СМИ, изучается версия о том, что в бытность торговым представителем страны он мог передавать финансисту секретные документы. Через 12 часов принц покинул полицейский участок.