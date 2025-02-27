Популярного блогера лишили гражданства РФ из-за пранков над полицейскими

Субхану Мамедову, известному как Subo, также запретили въезд в Россию на 70 лет

27 февраля 2025, 21:45, ИА Амител

Субхан Мамедов / Фото: vk.com/subomusic

Блогера Субхана Мамедова, известного под псевдонимом Subo, лишили российского гражданства. Он указал заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство РФ, пишет Mash.

Как сообщает Shot, блогеру на 70 лет закрыли въезд в Россию. По информации Telegram-канала, такие меры по отношению к Мамедову применили из-за видеороликов, в которых он шутил над полицейскими и военными.

Мамедов регулярно публиковал "треш-контент, направленный на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным структурам", указывает РЕН ТВ.