Популярного блогера лишили гражданства РФ из-за пранков над полицейскими
Субхану Мамедову, известному как Subo, также запретили въезд в Россию на 70 лет
27 февраля 2025, 21:45, ИА Амител
Субхан Мамедов / Фото: vk.com/subomusic
Блогера Субхана Мамедова, известного под псевдонимом Subo, лишили российского гражданства. Он указал заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство РФ, пишет Mash.
Как сообщает Shot, блогеру на 70 лет закрыли въезд в Россию. По информации Telegram-канала, такие меры по отношению к Мамедову применили из-за видеороликов, в которых он шутил над полицейскими и военными.
Мамедов регулярно публиковал "треш-контент, направленный на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным структурам", указывает РЕН ТВ.
21:48:54 27-02-2025
Правильно, под зад его! Знать не знаю, что за блогер))))
21:51:12 27-02-2025
Нужно всю диаспору наказывать
08:29:20 28-02-2025
Гость (21:51:12 27-02-2025) Нужно всю диаспору наказывать...
А за пьянь, которая сбила девушку на Ленина "диаспору" будем наказывать или это другое?
11:13:26 28-02-2025
Sic semper tyrannis (08:29:20 28-02-2025) А за пьянь, которая сбила девушку на Ленина "диаспору" б... Немцы в России не диаспора, это коренные жители России. Думай, прежде чем что-то написать.
11:33:33 28-02-2025
Гость (11:13:26 28-02-2025) Немцы в России не диаспора, это коренные жители России. Дума... Немцы в России ещё со времён Петра I прижились. В Алтайском крае после русских вторая по численности национальность. Третья по количеству - украинцы. Во многих других городах РФ украинцы на втором месте. Так сложилось исторически.
22:20:02 27-02-2025
литвин будет скучать)
07:02:17 28-02-2025
откуда вы эту известную шушеру берете