Последний день: голосование за объекты благоустройства в Алтайском крае завершается

Отдать свой голос горожане могут до конца вечера 30 апреля

30 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Набережная Оби / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

С 15 марта 2024 года по всем регионам России, включая Алтайский край, проходило Всероссийское голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Последний день голосования во вторник – 30 апреля 2024 года, после этого сделать свой выбор можно будет только в следующем году.

Больше 150 тыс. голосов отдали жители края на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru. Голосовали за новые объекты, которые облагородят в следующем году. И за дизайн-проекты, по которым продолжат благоустройство уже победивших в прошлом году территорий.

Среди проголосовавших ­– руководители ведомств, главы муниципальных образований, лидеры общественных организаций, деятели культуры и спорта.

"Товарищи барнаульцы, не проходите мимо и, пожалуйста, сделайте полезное дело для нашего родного города", – написал в своей соцсети спортивный комментатор каналов "Матч ТВ" и "Матч Премьер" Михаил Меламед. Он отметил, что в нынешнем году в список территорий, участвующих в голосовании, вошла зеленая зона на ул. Шумакова, 9 (всем известная как участок за торговым центром "Европа").

Присоединилась к народному выбору и заслуженная артистка РФ, ведущий мастер сцены Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева.

Она отметила, что буквально в каждом городе и селе Алтайского края сейчас есть уютные, красивые уголочки ­– общественные пространства, площадки, зеленые зоны, где можно провести вечер с семьей. Например, в Барнауле полностью реконструировали парк "Изумрудный".

"Приятно видеть, что здесь в любое время, в любой день недели столько детей и взрослых", – рассказала на странице своей соцсети Виктория Гальцева.

Голосование за объекты благоустройства завершится сегодня ночью, 30 апреля. Еще можно успеть сделать выбор. Для этого необходимо зайти на платформу 22.gorodsreda.ru, выбрать населенный пункт и объект, авторизоваться через "Госуслуги" и проголосовать.

Принять участие может каждый житель региона старше 14 лет.