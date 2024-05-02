Вероятность возникновения бурь будет довольно высокой в ближайшие дни

02 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Красота полярного сияния / Фото: pxhere.com

В ближайшие дни метеозависимые люди могут столкнуться с большими проблемами: некоторые ученые сообщают о повышенном риске магнитных бурь.

О том, ждать ли мощную магнитную бурю уже 2 мая и что нужно сделать, чтобы от нее защититься, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 2 мая 2024 года? Пока точных данных нет. Вообще, спрогнозировать магнитную бурю очень трудно. Зачастую ученые сообщают о "космической непогоде" лишь по факту, когда она уже случилась. А потому исследователи обычно лишь предсказывают вероятность возникновения магнитной бури, оценивая геомагнитную обстановку на Земле. Например, так делает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

2 Какой будет магнитосфера Земли 2 мая? Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, обстановка 2 мая будет далеко не самой спокойной. В течение дня геомагнитные возмущения будут превышать 3 балла, а в какой-то момент даже достигнут 4 баллов, относящихся уже к "желтой" зоне. Соответственно, и риск перехода в магнитную бурю будет сравнительно немаленьким.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же случится 2 мая 2024 года? Ученые лаборатории оценивают вероятность возникновения магнитной бури в 20%. На то, что на Земле 2 мая произойдет сильный магнитный шторм, специалисты дают 5%.

4 Какой будет вероятность магнитной бури 3 и 4 мая? В последующие пару дней геомагнитная обстановка тоже будет оставаться непростой. Зачастую мощность колебаний будет также превышать 3 балла и приближаться к 4 баллам. Вероятность магнитной бури 3 мая останется такой же – 20%. А вот 4 мая она увеличится до 35%.