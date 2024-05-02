Повышенная угроза. Будет ли магнитная буря 2 мая 2024 года и как от нее спастись?
Вероятность возникновения бурь будет довольно высокой в ближайшие дни
02 мая 2024, 11:00, ИА Амител
Красота полярного сияния / Фото: pxhere.com
В ближайшие дни метеозависимые люди могут столкнуться с большими проблемами: некоторые ученые сообщают о повышенном риске магнитных бурь.
О том, ждать ли мощную магнитную бурю уже 2 мая и что нужно сделать, чтобы от нее защититься, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 2 мая 2024 года?
Пока точных данных нет. Вообще, спрогнозировать магнитную бурю очень трудно. Зачастую ученые сообщают о "космической непогоде" лишь по факту, когда она уже случилась.
А потому исследователи обычно лишь предсказывают вероятность возникновения магнитной бури, оценивая геомагнитную обстановку на Земле. Например, так делает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
2
Какой будет магнитосфера Земли 2 мая?
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, обстановка 2 мая будет далеко не самой спокойной. В течение дня геомагнитные возмущения будут превышать 3 балла, а в какой-то момент даже достигнут 4 баллов, относящихся уже к "желтой" зоне. Соответственно, и риск перехода в магнитную бурю будет сравнительно немаленьким.
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же случится 2 мая 2024 года?
Ученые лаборатории оценивают вероятность возникновения магнитной бури в 20%. На то, что на Земле 2 мая произойдет сильный магнитный шторм, специалисты дают 5%.
4
Какой будет вероятность магнитной бури 3 и 4 мая?
В последующие пару дней геомагнитная обстановка тоже будет оставаться непростой. Зачастую мощность колебаний будет также превышать 3 балла и приближаться к 4 баллам.
Вероятность магнитной бури 3 мая останется такой же – 20%. А вот 4 мая она увеличится до 35%.
5
Что нужно делать, чтобы защититься от воздействия магнитной бури?
Поскольку эффект воздействия магнитных бурь на человека до сих пор официально не доказан, а механизмы влияния не изучены, врачи дают лишь общие советы. По их мнению, достаточно хорошо высыпаться, соблюдать режим питания, пить достаточно воды и не забывать о физической активности. Тогда никакие магнитные бури не смогут выбить вас из колеи.
11:59:49 02-05-2024
все эти советы ни о чем
17:23:19 02-05-2024
Просто какой - то медленный апокалипсис в этом году . . ((( Какой пример ? Какой ответ ? Вы вообще о чем ? Дурдом какой- то тут у вас . )))))))))