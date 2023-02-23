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"Праздник сильных духом". Томенко поздравил с 23 Февраля жителей Алтайского края

Глава региона отметил, что героизм российских воинов должен служить нравственным ориентиром

23 февраля 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём защитника Отечества.

Томенко и Романенко отметили, что 23 Февраля – это праздник, который делает российский народ сплочённым, сильным и непобедимым.

"Уважаемые жители Алтайского края! Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Это праздник сильных духом людей, всегда готовых встать на защиту Родины. На протяжении многовековой истории независимость и территориальная целостность России не раз стояла под угрозой. Наши предки не щадили себя, отстаивая суверенитет и безопасность Отчизны. Память о подвигах защитников Отечества объединяет поколения, сохраняет историческую правду и делает российский народ сплочённым, сильным и непобедимым.

Сегодня все мы гордимся самоотверженностью современников – участников специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, гарантируя право Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей быть частью России.

Дорогие земляки! Пусть героизм российских воинов служит нравственным ориентиром и вдохновляет на новые свершения. Желаем успехов всем, кто посвятил себя обеспечению безопасности и благополучия России. Крепкого вам здоровья, счастья и новых побед!" – говорится в поздравлении.

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Комментарии 4

  • С 9 утра (уже3часа) не воды. Ни холодной, ни горячей. В честь праздника барнаульцам?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Если в кране нет воды? :)
    23 февраля, Гость   Ответить
  • "Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления". Салтыков-Щедрин (русский писатель)
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Я присягал в СССР. Ау-у! Где СССР? Если так пойдет дальше, то мои внуки будут кричать - ау-у! Россия.... Почему люди не понимают, что они творят?
    23 февраля, Гость   Ответить
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