"Праздник сильных духом". Томенко поздравил с 23 Февраля жителей Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём защитника Отечества.

Томенко и Романенко отметили, что 23 Февраля – это праздник, который делает российский народ сплочённым, сильным и непобедимым.

"Уважаемые жители Алтайского края! Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Это праздник сильных духом людей, всегда готовых встать на защиту Родины. На протяжении многовековой истории независимость и территориальная целостность России не раз стояла под угрозой. Наши предки не щадили себя, отстаивая суверенитет и безопасность Отчизны. Память о подвигах защитников Отечества объединяет поколения, сохраняет историческую правду и делает российский народ сплочённым, сильным и непобедимым.

Сегодня все мы гордимся самоотверженностью современников – участников специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, гарантируя право Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей быть частью России.

Дорогие земляки! Пусть героизм российских воинов служит нравственным ориентиром и вдохновляет на новые свершения. Желаем успехов всем, кто посвятил себя обеспечению безопасности и благополучия России. Крепкого вам здоровья, счастья и новых побед!" – говорится в поздравлении.