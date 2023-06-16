Пробки на дорогах Барнаула вечером в пятницу достигли 8 баллов

Крупнейшие заторы наблюдаются на проспектах Строителей и Калинина

16 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле вечером в пятницу, 16 июня, пробки достигли 8 баллов, свидетельствуют "Яндекс Карты".

Наибольшие заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Строителей, улице Челюскинцев и шоссе Ленточный бор.

Кроме того, проблемы зафиксированы на улицах в районе площади Октября, также наблюдаются пробки на Павловском и Южном трактах, улицах Попова, Власихинской, Советской Армии, Аванесова и некоторых других.