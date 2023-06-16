Пробки на дорогах Барнаула вечером в пятницу достигли 8 баллов
Крупнейшие заторы наблюдаются на проспектах Строителей и Калинина
16 июня 2023, 17:00, ИА Амител
Изображение: "Яндекс Карты"
В Барнауле вечером в пятницу, 16 июня, пробки достигли 8 баллов, свидетельствуют "Яндекс Карты".
Наибольшие заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Строителей, улице Челюскинцев и шоссе Ленточный бор.
Кроме того, проблемы зафиксированы на улицах в районе площади Октября, также наблюдаются пробки на Павловском и Южном трактах, улицах Попова, Власихинской, Советской Армии, Аванесова и некоторых других.
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