Медведев: Twitter не станет более демократичным после покупки Илоном Маском

Смена владельца Twitter ничего не изменит, потому что не только владельцы сетей определяют правила их жизни. Об этом написал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале, комментируя новость о покупке соцсети миллиардером Илоном Маском.

По мнению Медведева, никакая социальная сеть не может игнорировать настроения, которые царят в государстве её регистрации.

«Он [Twitter] не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдёт из американской юрисдикции», — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что глава компаний Tesla и Space X, миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что собирается сделать соцсеть более демократичной. Основатель Twitter Джек Дорси одобрил эту сделку.

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Общество Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов