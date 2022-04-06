На Алтае воссоздали точный облик «принцессы Укока»

В Национальном музее Республики Алтай представили скульптуру «принцессы Укока», выполненную с использованием современных 3D-технологий. Эту информацию передаёт телеграм-канал «Алтай: главные новости (тöс солундар)». По словам главного научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН, доктора исторических наук Натальи Полосьмак, которая и обнаружила мумию в 1993 году, скульптура является не художественным произведением, а на 99% отражает реальный облик этой женщины.

«Принцессой Укока» называют мумию молодой женщины возрастом около 28-30 лет, которую нашли в ходе раскопок в урочище Укок в Республике Алтай в 1993 году.

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Согласно верованиям коренных жителей Алтая, «принцесса», её ещё называют Ак-Кадын, хранит покой и стоит на страже подземного мира. В народном сознании она соединилась с богатыркой Очи-Бала и стала персонажем алтайского эпоса.