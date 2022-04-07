Почва под ногами. Почему сейчас стоит купить загородный дом

В 2020 году, в разгар пандемии, среди россиян заметно вырос спрос на загородные дома. Кто-то увидел в этом возможность обезопасить себя от лишних контактов, а кто-то — альтернативный вариант отпуску за границей. В 2022 году эксперты прогнозируют повторный всплеск интереса к частному сектору. Но теперь покупатели начали говорить о нём как о вложении средств.

Сохранить и приумножить

Вложение действительно выгодное. Многие эксперты по недвижимости предполагают, что на следующий год, когда Россия переживёт первую волну последствий происходящих событий, земля и дома массово вырастут в цене. То есть покупка сейчас — это возможность сохранить и, возможно, приумножить ваши трудовые накопления.

Даже среди алтайских застройщиков многие утверждают, что стоимость участков в скором времени вырастет. Поэтому если хотите выгодно вложить деньги, лучше сделать это сейчас. Например, коттеджный посёлок «Усадебный берег» пока держит цены на прежнем уровне и предлагает барнаульцам забрать отличные участки на берегу реки по демократичной цене.

Между природой и цивилизацией

У многих загородное жильё ассоциируется с чем-то очень далёким от благ цивилизации. Хочется, с одной стороны, жить на природе, в окружении зелени и вдали от загазованных трасс, а с другой — не отказываться от ванны с душем, доступного отопления и электричества.

«Усадебный берег», расположенный в черте села Фирсово, — это компромисс между природой и цивилизацией. Здесь есть все необходимые коммуникации, а до центра Барнаула — всего 15 минут езды. Пробок на Правобережном тракте почти не бывает, поэтому добраться на работу можно даже быстрее, чем из спальных районов.

Здесь продаются как участки (9-10 соток), так и готовые дома. Они расположены в живописном месте вдоль берега реки Лосихи. При этом 30 метров от берега — водоохранная зона, на которой запрещено строительство домов. Для жителей посёлка это место для отдыха, прогулок, купания и пикников.

План посёлка составлен так, что каждый может подобрать себе участок по душе и по карману. Самые дорогие расположены вдоль береговой линии — их стоимость может достигать 2,7 миллиона рублей; участки меньшей площадью и чуть дальше от Лосихи будут стоить дешевле — в среднем от 1 до 1,5 миллиона рублей.

Готовые дома в «Усадебном береге» обойдутся вам в сумму от 5,5 до 6,5 миллиона рублей. Посмотреть весь список участков и выбрать подходящий можно на сайте компании.

Добавим, что в посёлке возможно приобретение домов в ипотеку с господдержкой.