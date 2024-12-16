Продуктовые социальные карты предложили ввести в России

Для некоторых категорий граждан они будут доступны уже в 2025 году

16 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести в России продуктовые карточки. Ранее их появление анонсировали в Калининградской области. Об этом сообщает "МК".

"Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни", – прокомментировал Аксаков.

Предложение поддержал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, такая мера может помочь примерно 18 млн россиянам, живущим бедно. Также он подчеркнул, что каждому такому гражданину можно было бы выделять ежемесячно по 3 тыс. рублей на покупку еды.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал ввод продуктовых социальных карт в регионе в 2025 году. Он уточнил, что такая мера будет распространяться только на некоторые категории граждан. Так, первыми карту получат пенсионеры, у которых выплаты ниже прожиточного минимума.