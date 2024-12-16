Продуктовые социальные карты предложили ввести в России
Для некоторых категорий граждан они будут доступны уже в 2025 году
16 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести в России продуктовые карточки. Ранее их появление анонсировали в Калининградской области. Об этом сообщает "МК".
"Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни", – прокомментировал Аксаков.
Предложение поддержал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, такая мера может помочь примерно 18 млн россиянам, живущим бедно. Также он подчеркнул, что каждому такому гражданину можно было бы выделять ежемесячно по 3 тыс. рублей на покупку еды.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал ввод продуктовых социальных карт в регионе в 2025 году. Он уточнил, что такая мера будет распространяться только на некоторые категории граждан. Так, первыми карту получат пенсионеры, у которых выплаты ниже прожиточного минимума.
08:38:47 16-12-2024
Всё таки не зря у нас первая экономика в Европе.
Такого больше ни где нет
05:28:28 17-12-2024
Гость (08:38:47 16-12-2024) Всё таки не зря у нас первая экономика в Европе.Такого б... Откуда вы взяли про первую экономику мира? Вот зачем вы откровенно врете?
06:41:18 17-12-2024
Гость (05:28:28 17-12-2024) Откуда вы взяли про первую экономику мира? Вот зачем вы откр... Вы бы сходили в глазки водичкой побрызгали. Где в комментарии хоть слово про первую экономику в мире?
08:40:44 16-12-2024
талоны на еду-водку-мыло....
10:04:13 16-12-2024
Гость (08:40:44 16-12-2024) талоны на еду-водку-мыло.... ... А курево. сахар
05:29:08 17-12-2024
Гость (10:04:13 16-12-2024) А курево. сахар... Слово «курево» выдает в вас потребителя «ширева».
09:02:31 16-12-2024
90-е вернулись
09:07:50 16-12-2024
Гость (09:02:31 16-12-2024) 90-е вернулись... Они никуда и не уходили.Будет в сто крат хуже,чем в 90-е.
05:30:21 17-12-2024
Гость (09:07:50 16-12-2024) Они никуда и не уходили.Будет в сто крат хуже,чем в 90-е.... Еще одна кликуша-ванга нарисовалась?
09:13:07 16-12-2024
Гость (09:02:31 16-12-2024) 90-е вернулись... Хуже. В 90 не было законов, по которым можно посадить любого. И впереди хоть что-то маячило.
05:31:28 17-12-2024
Гость (09:13:07 16-12-2024) Хуже. В 90 не было законов, по которым можно посадить любого... В 90-е законов вообще не было. А лично тебе если что и светило, так это обмолот от братвы, за просто так.
08:13:14 17-12-2024
Гость (05:31:28 17-12-2024) В 90-е законов вообще не было. А лично тебе если что и свети... Не надо выдумывать. Братва от нечего делать никого не буцкала. Только с определённой целью- отжать что-нибудь. Кстати, на Алтае слово "братва" не особо использовалось.
11:19:29 16-12-2024
Гость (09:02:31 16-12-2024) 90-е вернулись...
Так талоны были не в 90-е, а в конце 80-х перед развалом СССР. Получается, что мы сейчас на пороге нового развала, раз у нас всё так хорошо - что продуктовые карточки пора вводить
17:44:10 16-12-2024
Гость (11:19:29 16-12-2024) Так талоны были не в 90-е, а в конце 80-х перед развалом... Так оно и есть,как раз это перед будущим развалом.
05:29:45 17-12-2024
Гость (09:02:31 16-12-2024) 90-е вернулись... Талоны ввели не в 90-е, а при коммунистах в конце 80-х.
09:20:49 16-12-2024
И насчет 90-х.Доллар был 6 рублей до 98-го,и торговые центры на месте заводов повально не строили,маскируясь под какие-то мифические социальные цели.
05:32:57 17-12-2024
Гость (09:20:49 16-12-2024) И насчет 90-х.Доллар был 6 рублей до 98-го,и торговые центры... Заводы твои не работали, их растаскивали на металлолом. Ты молокососам про то время рассказывай, а вот я очень хорошо то время помню.
08:14:53 17-12-2024
Гость (09:20:49 16-12-2024) И насчет 90-х.Доллар был 6 рублей до 98-го,и торговые центры... Не выдумайвайте. Доллар был по 6300 руб.
09:50:03 16-12-2024
- "Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни" ----- СССР - 2, мечтают, чтобы не издохнуть?
10:03:16 16-12-2024
а это как . как тогда?
10:17:27 16-12-2024
Раньше мы жили плохо, но как то хорошо.. А сейчас хорошо, но как то плохо...
10:56:11 16-12-2024
вчитайтесь в текст, только тем у кого пенсия меньше прожиточного минимума, так пенсионерам всем доплачивают до прожиточного минимуму, поэтому опять все будет только на бумаге, по факту ни кто ни чего не получит.
12:33:13 16-12-2024
Хватит унижать людей! Добавьте пенсии достаточно для жизни нормальной.
12:40:28 16-12-2024
Здравая идея, хотя нытики местные всепропальщики уже всю страницу правда изгадили.
Я например при Союзе занимался в секции борьбы и нам от секции выдавались регулярно талоны на питание, они действовали в конкретных столовых и я там очень неплохо питался, экономя при этом бюджет моих родителей. Очень хорошо было. И сейчас если людям будут гарантированно выдаваться по талонам какой-то набор продуктов - дак это же хорошо, у них больше свободных средств будет оставаться на другие траты. Нытики - можете ныть дальше, вспоминать 90-е, в которых вас даже еще в проекте то не было в основном.
13:05:49 16-12-2024
Гость (12:40:28 16-12-2024) Здравая идея, хотя нытики местные всепропальщики уже всю стр... Правильно. Вместо того, чтобы платить нормально, и люди тогда сами выберут, куда и на что им тратить деньги, мы откроем еще одну кормушку для чиновников. Которые будут получать неплохую зп, учитывая малоимущих да распределяя блага. Глядишь, немалый процент к рукам и прилипнет по дороге, ну а немного денежек авось и до пенсионеров дойдет. Может быть. Опять же, можно эти талоны привязать к каким нужно магазинам или сетям, вот тоже будет раздолье для владельцев бизнеса. Сколько раз говорено - платите нормально, и никакие льготы никому не нужны будут. Но нет, это ж какая армия дармоедов тогда пойдет работу искать.
13:06:57 16-12-2024
Гость (12:40:28 16-12-2024) Здравая идея, хотя нытики местные всепропальщики уже всю стр... Талоны выдавали только в периоды соревнований, так и сейчас спортсмены, участвующие в соревнованиях едой обеспечены
13:51:33 16-12-2024
Гость (12:40:28 16-12-2024) Здравая идея, хотя нытики местные всепропальщики уже всю стр...
Слышь, умник, те талоны на питание в столовых, что выдавались нам в советское время в спортивных секциях, не имеют никакого отношения к талонам всеобщего дефицита позднего СССР и, тем более, к предлагаемым сегодня к вводу талонам "чтобы не умерли с голода". Если вы забыли это по старости лет из-за склероза, то это простительно. Но чувствуется подлая подоплёка в вашем спиче.
16:29:19 16-12-2024
Гость (12:40:28 16-12-2024) Здравая идея, хотя нытики местные всепропальщики уже всю стр... Гость, тебе жирный дислайк. Устроился ты видимо в этой системе хорошо?
12:54:16 16-12-2024
кому то может поможет выжить!
12:57:09 16-12-2024
На вашем любимом Западе многие живут и питаются на такие талоны. Но вам надо страну обгаживать. Это ведь другое...
14:00:29 16-12-2024
Гость (12:57:09 16-12-2024) На вашем любимом Западе многие живут и питаются на такие та...
А зачем же страна доводит людей живущих в ней до такого уровня, что им требуется помогать не умереть с голода? Ведь по всем официальным отчётам у нас средняя ЗП в стране позволяет жить без "карточек нищеты". Вот и президент говорит, что по покупательской возможности мы вышли на 4 место в мире, опередив Германию и Японию. Неувязочка получается
14:11:54 16-12-2024
А работающим талоны не будут давать? А то после выплаты квартплаты и ипотеки не хватает на еду!
15:56:14 16-12-2024
Гость (14:11:54 16-12-2024) А работающим талоны не будут давать? А то после выплаты квар... Ипотека — 20 тыщ. Квартплата — 5 тыщ. Как же вам ипотеку-то одобрили с доходом в 25 тыщ?
07:08:21 17-12-2024
Гость (15:56:14 16-12-2024) Ипотека — 20 тыщ. Квартплата — 5 тыщ. Как же вам ипотеку-то ... Коммуналка 5 тыс???? это где???
22:07:39 16-12-2024
кроме мошенничества не будет ничего по ним. В США именно так все греются, в Европе тоже. Соцпрограммы именно мафия курирует
03:19:48 17-12-2024
ну всё - завыли нытики ! А между тем в вашей любимой Америке , первой экономике мира , они есть , и вы по этому поводу , да и они тоже - не воют . Это просто мера социальной поддержки , причём принятая во всём мире .
06:37:41 17-12-2024
Гость (03:19:48 17-12-2024) ну всё - завыли нытики ! А между тем в вашей любимой Америк...
Ну все, аналитик из провинции очухался.