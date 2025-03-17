Проект девятиэтажной гостиницы для мигрантов загнал барнаульских архитекторов в ступор
На небольшом участке в частном секторе спроектировали крупное здание
17 марта 2025, 09:15, ИА Амител
В "реновационном" квартале Барнаула, на ул. Витебской (пересечение с ул. Советской Армии), планируют построить гостиницу для мигрантов. По задумке инвестора, иностранцы смогут пользоваться услугами организации, пока оформляют разрешительные документы для пребывания в нашей стране. Речи о гражданах, ожидающих выдворения, не идет. А потому у объекта не будет КПП и ограждения. Проект здания представили на градсовете 13 марта. Эксперты обратили внимание на специфичное назначение объекта, усомнились в истинных целях здания и решили разобраться в теме вне заседания.
Без звезд
Гостиницу планируют возвести в окружении частного сектора, рядом с центром временного содержания иностранных граждан УМВД. На участке площадью 13 соток уже есть одноэтажное строение, которое снесут.
В девятиэтажном здании архитектор Владимир Золотов разместил 130 номеров, рассчитанных на 195 человек. Первые два этажа отданы под столовую, зал для обучения, лекций и другие объекты.
Участок на ул. Витебской, 1а / Фото: "Мастерская Золотова"
На участке – 15 машино-мест. Фасады здания предлагают отделать штукатуркой и композитными панелями. Как отметил архитектор, это не режимный объект: здесь может появиться забор, но без ключей проволоки. Кстати, автор предложил и второй вариант объекта: в нем пять этажей и 60 номеров.
"Это гостиница для кратковременного проживания мигрантов, их семей, их родственников на период оформления документов, необходимых для депортации за пределы России. То есть это специализированная гостиница, без звезд", – сообщил Владимир Золотов.
Гостиница или общежитие?
Назначение объекта вызвало много споров и вопросов у комиссии. Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что участок, на котором запланирован объект, сейчас выставлен на продажу (объявление размещено на интернет-ресурсах, назначение – для строительства гостиницы или апартаментов. – Прим. ред.). Владимир Золотов ответил, что он ничего не знает о продаже участка, а назначение объекта прописано в письме от заказчика (инвестор проекта – ООО "Тепловодоприбор").
Архитектор Сергей Боженко поддержал: назначение здания до конца неясно.
"Нужно понимание, о каких персонах идет речь: о свободных людях или арестованных, которых насильно выдворяют. Если арестованных, то объект должен быть огорожен, нужна охрана. Что на самом деле мы проектируем?" – спросил архитектор.
Владимир Золотов повторил: по информации заказчика, речи об арестованных иностранцах не идет. В гостинице будут размещаться мигранты, их семьи и родственники, которые ждут оформления или продления документов. Насильное пребывание людей исключено.
Члены градсовета предложили вообще убрать из назначения здания миграционный профиль, сохранив лишь гостиничные услуги, которыми смогут воспользоваться все желающие. В этом случае, ответил Золотов, требования к зданиям будут совсем другими: необходимо присуждение "звездности", просторная территория, парковка, наличие общественных и спортивных объектов.
"Так, может быть, сделать просто общежитие? Без всяких заморочек", – предложил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.
"Вполне возможно, но пока есть необходимость во всех документах указать гостиницу для этой группы лиц со своим режимом нахождения", – ответил Золотов.
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров заметил, что архитектор стал заложником ситуации: возникает много вопросов и к заказчику, и к объекту. А потому чиновник предложил рассмотреть объект вне заседания, в рабочем порядке, встретиться с заказчиком и уже после этого отправить проект на градсовет.
09:23:54 17-03-2025
Ну, и зачем нам такая гостиница по соседству. Пусть Ракшин вместо ЦУМа и построит гостиницу для такой целевой аудитории.
12:13:58 17-03-2025
Гость (09:23:54 17-03-2025) Ну, и зачем нам такая гостиница по соседству. Пусть Ракшин в... есть же гостиница Турист на первомайке?
16:54:13 19-03-2025
Бгг (12:13:58 17-03-2025) есть же гостиница Турист на первомайке?... Есть Фруктовый мир, там в подвал вниз два этажа гостиницы для таких есть)
09:29:41 17-03-2025
На Советской Армии(в описываемом месте!) и так район не ахти какой, а с появлением потенциальных выдворенцев там вообще криминогенная обстановка будет пипец
10:22:23 17-03-2025
Гость (09:29:41 17-03-2025) На Советской Армии(в описываемом месте!) и так район не ахти... И трамвай пятерочка. Там еще строят две многоэтажки 16 и 18 этажей. Скоро в пятерку очередь будет на остановках.
09:31:39 17-03-2025
Чегоооооо? Для когоооо? Золотов, сколько тебе дали?
09:33:47 17-03-2025
На радость соседям.
09:44:08 17-03-2025
Палатки... За городом... В сторону Павловска
09:56:34 17-03-2025
мало напряженности в связи с ростом цен, тарифов.
давайте еще добавим.
10:13:04 17-03-2025
Бедные местные жители. Надо будет этот район за километр обходить.
10:25:01 17-03-2025
Этот кишлак пусть возле мэрии городят
10:37:32 17-03-2025
А потому у объекта не будет КПП и ограждения. ------ А надо бы.. забор под током пустить. У родителей дом недалеко, я считаю что ЭТО там не нужно!
10:41:31 17-03-2025
администрацию края освободите для данных нужд!!!
вот вам примерно тот же объём помещений!...
11:11:59 17-03-2025
Любопытно, а кто собственно заказчик этой "архитектуры"?
11:15:18 17-03-2025
Ничего себе, гостиницу для мигрантов и их семей, сразу бы аул построили и не заморачивались. Зачем они вообще здесь нужны?
12:01:14 17-03-2025
Офигеть! Им ещё и гостиницу!!! Соц. оъекты бы так строили
12:27:14 17-03-2025
А кто всё это оплатит? Бюджетные деньги? ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БУДЕМ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТЕХ КОГО ВЫДВОРЯЮТ ИЗ СТРАНЫ? Направьте деньги на благоустройство города или уже везде порядок , чистота и тротуары.?
12:47:27 17-03-2025
Какой-то бешеный принтер этот гражданин Золотов. Каждую неделю новый проект, который от предыдущего не отличается. Сама идея везти сюда иностранных рабочих тоже крайне сомнительна. А вот как мера поддержки трудоустроенных граждан РФ - соц. Жилье от предприятия, нормальный вариант поддержки
13:55:00 17-03-2025
Гость (12:47:27 17-03-2025) Какой-то бешеный принтер этот гражданин Золотов. Каждую неде... а кто он такой? и откуда родом? сейчас европейские разведки активно внедряют своих агентов для разрушения России. Ездил он за границу? Родственники его ездили? Имеют там родственники его счета недвижимость? Если хоть один такой вопрос ответ положительный то ....
13:04:05 17-03-2025
на ул. Витебской (пересечение с ул. Советской Армии) --- Простите, а в каком месте они пересекаются?)
13:51:50 17-03-2025
Гость (13:04:05 17-03-2025) на ул. Витебской (пересечение с ул. Советской Армии) --- Про... пересекаются, в Гисе нажми на улицу В. она встречается с СА. там Хмельная пятница Советской Армии, 85а недалеко
18:55:57 17-03-2025
Гость (13:51:50 17-03-2025) пересекаются, в Гисе нажми на улицу В. она встречается с СА.... Витебская абсолютно не пересекается, там пересекается Курская
13:39:33 17-03-2025
согласен. проходной двор будет и обстановка криминальная в городе зашкалит
место нужно выделять ближе к павловску в полях около трассы и делать там не многоэтажки а домики из контейнеров. Например в три уровня. И пусть живут. Автобусом их возят на работу утром и с работы вечером. В городе им делать нечего. Пойманных ночью в городе сразу лишать разрешения на пребывание
16:08:50 17-03-2025
Гость (13:39:33 17-03-2025) согласен. проходной двор будет и обстановка криминальная в г...
Ну, здрасти! Все умные такие. Мусорный полигон в Павловск, криминальных мигрантов опять в Павловск. Давайте хотя бы в Рубцовск. Там и специальные "гостиницы" уже построены, и к родине им ближе.
18:58:18 17-03-2025
Гость (16:08:50 17-03-2025) Ну, здрасти! Все умные такие. Мусорный полигон в Павловс... Говорят не про Павловск, а про поля в сторону Павловска
16:53:54 17-03-2025
Гость (13:39:33 17-03-2025) согласен. проходной двор будет и обстановка криминальная в г... Правильные мысли!
18:53:36 17-03-2025
Гость (13:39:33 17-03-2025) согласен. проходной двор будет и обстановка криминальная в г... 100% так надо, самое разумное решение