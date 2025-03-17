Проект девятиэтажной гостиницы для мигрантов загнал барнаульских архитекторов в ступор

На небольшом участке в частном секторе спроектировали крупное здание

17 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Проект гостиницы для мигрантов на ул. Витебской, 1а / Фото: "Мастерская Золотова"

В "реновационном" квартале Барнаула, на ул. Витебской (пересечение с ул. Советской Армии), планируют построить гостиницу для мигрантов. По задумке инвестора, иностранцы смогут пользоваться услугами организации, пока оформляют разрешительные документы для пребывания в нашей стране. Речи о гражданах, ожидающих выдворения, не идет. А потому у объекта не будет КПП и ограждения. Проект здания представили на градсовете 13 марта. Эксперты обратили внимание на специфичное назначение объекта, усомнились в истинных целях здания и решили разобраться в теме вне заседания.

Без звезд

Гостиницу планируют возвести в окружении частного сектора, рядом с центром временного содержания иностранных граждан УМВД. На участке площадью 13 соток уже есть одноэтажное строение, которое снесут.

В девятиэтажном здании архитектор Владимир Золотов разместил 130 номеров, рассчитанных на 195 человек. Первые два этажа отданы под столовую, зал для обучения, лекций и другие объекты.

Участок на ул. Витебской, 1а / Фото: "Мастерская Золотова"

На участке – 15 машино-мест. Фасады здания предлагают отделать штукатуркой и композитными панелями. Как отметил архитектор, это не режимный объект: здесь может появиться забор, но без ключей проволоки. Кстати, автор предложил и второй вариант объекта: в нем пять этажей и 60 номеров.

"Это гостиница для кратковременного проживания мигрантов, их семей, их родственников на период оформления документов, необходимых для депортации за пределы России. То есть это специализированная гостиница, без звезд", – сообщил Владимир Золотов.

Гостиница или общежитие?

Назначение объекта вызвало много споров и вопросов у комиссии. Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что участок, на котором запланирован объект, сейчас выставлен на продажу (объявление размещено на интернет-ресурсах, назначение – для строительства гостиницы или апартаментов. – Прим. ред.). Владимир Золотов ответил, что он ничего не знает о продаже участка, а назначение объекта прописано в письме от заказчика (инвестор проекта – ООО "Тепловодоприбор").

Архитектор Сергей Боженко поддержал: назначение здания до конца неясно.

"Нужно понимание, о каких персонах идет речь: о свободных людях или арестованных, которых насильно выдворяют. Если арестованных, то объект должен быть огорожен, нужна охрана. Что на самом деле мы проектируем?" – спросил архитектор.

Владимир Золотов повторил: по информации заказчика, речи об арестованных иностранцах не идет. В гостинице будут размещаться мигранты, их семьи и родственники, которые ждут оформления или продления документов. Насильное пребывание людей исключено.

Члены градсовета предложили вообще убрать из назначения здания миграционный профиль, сохранив лишь гостиничные услуги, которыми смогут воспользоваться все желающие. В этом случае, ответил Золотов, требования к зданиям будут совсем другими: необходимо присуждение "звездности", просторная территория, парковка, наличие общественных и спортивных объектов.

"Так, может быть, сделать просто общежитие? Без всяких заморочек", – предложил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.



"Вполне возможно, но пока есть необходимость во всех документах указать гостиницу для этой группы лиц со своим режимом нахождения", – ответил Золотов.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров заметил, что архитектор стал заложником ситуации: возникает много вопросов и к заказчику, и к объекту. А потому чиновник предложил рассмотреть объект вне заседания, в рабочем порядке, встретиться с заказчиком и уже после этого отправить проект на градсовет.