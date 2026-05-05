Профессор раскрыл ранние симптомы хантавирусной инфекции
Заражение происходит от грызунов (рыжих полевок, полевых и домашних мышей) через пыль с их выделениями или загрязненную пищу
05 мая 2026, 17:30, ИА Амител
Хантавирусная инфекция, известная как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), характеризуется внезапным повышением температуры и симптоматикой, схожей с тяжелым ОРВИ, рассказал профессор Владимир Никифоров, руководитель кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, в интервью "Москве 24".
По словам специалиста, в Подмосковье случаи ГЛПС редки, однако за пределами региона ситуация кардинально меняется. Причины этого явления остаются неясными. Наибольшее количество случаев фиксируется вдоль берегов Волги, а на Дальнем Востоке наблюдается наиболее тяжелое течение болезни. Весной риск заражения возрастает.
Профессор подчеркнул, что болезнь начинается с резкого подъема температуры, сильной головной боли, болей в пояснице и уменьшения объема мочи. Возможны геморрагические высыпания, токсико-инфекционный шок и острая почечная недостаточность.
«На Дальнем Востоке циркулирует более агрессивный штамм вируса, который приводит к летальному исходу в 10% и более случаев. В европейской части России заболевание, как правило, протекает в средней степени тяжести, хотя смертельные исходы также встречаются», - добавил он.
Источниками инфекции являются рыжие полевки, полевые и домашние серые мыши. Зимой грызуны покидают леса в поисках пищи и проникают на дачные участки. Вирус присутствует в их фекалиях и моче и способен длительное время сохраняться в окружающей среде.
Заразиться можно при уборке помещений на даче, например, при подметании пола, когда поднимается пыль с микрочастицами экскрементов грызунов, или воздушно-капельным путем. Также существует риск заражения при приготовлении шашлыков на природе, когда грызуны пробегают по продуктам и оставляют свои экскременты, что приводит к инфицированию через желудочно-кишечный тракт, отметил профессор.
«Противовирусного препарата для лечения ГЛПС не существует. Терапия направлена на снятие симптомов интоксикации и искусственное поддержание функции почек. Вирус непосредственно не уничтожается, но врачи стремятся нейтрализовать вызванные им процессы. Важно отметить, что ГЛПС не передается от человека к человеку», - заключил Никифоров.
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