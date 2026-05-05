Заражение происходит от грызунов (рыжих полевок, полевых и домашних мышей) через пыль с их выделениями или загрязненную пищу

05 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Хантавирус / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Хантавирусная инфекция, известная как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), характеризуется внезапным повышением температуры и симптоматикой, схожей с тяжелым ОРВИ, рассказал профессор Владимир Никифоров, руководитель кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, в интервью "Москве 24".

По словам специалиста, в Подмосковье случаи ГЛПС редки, однако за пределами региона ситуация кардинально меняется. Причины этого явления остаются неясными. Наибольшее количество случаев фиксируется вдоль берегов Волги, а на Дальнем Востоке наблюдается наиболее тяжелое течение болезни. Весной риск заражения возрастает.

Профессор подчеркнул, что болезнь начинается с резкого подъема температуры, сильной головной боли, болей в пояснице и уменьшения объема мочи. Возможны геморрагические высыпания, токсико-инфекционный шок и острая почечная недостаточность.

«На Дальнем Востоке циркулирует более агрессивный штамм вируса, который приводит к летальному исходу в 10% и более случаев. В европейской части России заболевание, как правило, протекает в средней степени тяжести, хотя смертельные исходы также встречаются», - добавил он.

Источниками инфекции являются рыжие полевки, полевые и домашние серые мыши. Зимой грызуны покидают леса в поисках пищи и проникают на дачные участки. Вирус присутствует в их фекалиях и моче и способен длительное время сохраняться в окружающей среде.

Заразиться можно при уборке помещений на даче, например, при подметании пола, когда поднимается пыль с микрочастицами экскрементов грызунов, или воздушно-капельным путем. Также существует риск заражения при приготовлении шашлыков на природе, когда грызуны пробегают по продуктам и оставляют свои экскременты, что приводит к инфицированию через желудочно-кишечный тракт, отметил профессор.