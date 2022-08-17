В правительстве края рассказали о строителях, работающих в школе в ЛНР, и о прилёте ракет в Славяносербском районе
В ночь на 16 августа ракетами HIMARS был обстрелян посёлок Родаково в Славяносербском районе ЛНР, которому помогает Алтайский край. В правительстве региона рассказали, что наши рабочие не пострадали
17 августа 2022, 15:12
В правительстве Алтайского края заявили, что в обстрелянной школе не работали алтайские строители. В распоряжении amic.ru появилось официальное заявление, сделанное представителем правительства:
В школе, обстрелянной украинскими войсками, не пострадали алтайские строители.
Об этом сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, находящийся в служебной командировке в Славяносербском районе ЛНР.
«Наши строители работают на другом объекте, находящемся в противоположной стороне района. На ремонт Родаковской средней школы строители не успели зайти. Никто не пострадал», — сообщил Проскурин.
Напомним, ранее администрация подшефного Алтайскому краю Славяносербского района ЛНР распространила заявление, в котором пообещала, что «руководство республики приложит все усилия для восстановления разрушенных учебных заведений и запуска образовательного процесса с 1 сентября».
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