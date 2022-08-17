В правительстве края рассказали о строителях, работающих в школе в ЛНР, и о прилёте ракет в Славяносербском районе

В ночь на 16 августа ракетами HIMARS был обстрелян посёлок Родаково в Славяносербском районе ЛНР, которому помогает Алтайский край. В правительстве региона рассказали, что наши рабочие не пострадали