Директор барнаульского салона связи пойдет под суд за попытку отдать инкассаторам билеты «Банка приколов»

25-летнюю девушку, директора барнаульского салона связи, осудят за попытку хищения 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ЛУ МВД.

По предварительным данным, девушка забрала себе часть выручки, а потом решила скрыть факт преступления. Она попыталась передать инкассаторам билеты «Банка приколов» вместо настоящих денег.

Девушка надеялась на то, что проверяющий не попросит её вскрыть сейф-пакет, однако ответственное лицо всё-таки решило проверить банкноты.

Директора барнаульского салона связи обвинили в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Ей грозит до шести лет лишения свободы.