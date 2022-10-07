Рэпер Паша Техник впал в кому после вечеринки

Российский блогер и рэпер Паша Техник впал в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как рассказала возлюбленная рэпера, он принимал таблетки, которые ему прописал психотерапевт, однако в момент, когда его обнаружили в приступе, лекарств при нём не было.

Предполагается, что он принял их в студии, после чего поехал на вечеринку, где употреблял наркотики.

Это привело к серьёзному приступу, после которого Техника госпитализировали.

Сообщается, что у него зафиксировали отёк мозга. Рэпер подключён к аппарату ИВЛ.