СК начал проверку из-за обрушения части кирпичной кладки в жилом доме в Рубцовске

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту разрушения части стены двухэтажного жилого дома в городе Рубцовске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что 6 апреля произошло разрушение части кирпичной кладки стены двухэтажного аварийного жилого дома. Никто из жителей дома в результате инцидента не пострадал.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.