Такой день. Зловоние от заводов в Рубцовске и крупный пожар у промзоны Бийска

Жители микрорайона Южный в Рубцовске уже три года жалуются на невыносимый запах по ночам. Они подозревают, что воздух загрязняет один из двух заводов (или оба), расположенных неподалёку. Производят там вовсе не палочки «Твикс», а асфальт. В прошлом году работу одного предприятия уже приостанавливали за экологические нарушения, и горожане смогли спать спокойно. Но недолго: завод снова работает, а люди опять жалуются на зловоние.

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Экология «Кислотная вонь». Кто отравляет воздух жителям Рубцовска и когда они смогут дышать спокойно?

Огромный пожар разгорелся возле промозоны Бийска. В районе олеумного завода наблюдалось очень сильное задымление. Причиной дыма стали загоревшиеся деревья и трава.

В 17:50 возгорание удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров, угрозу предприятию удалось сохранить. В районе возле завода некоторое время работала сирена, а территорию оцепили сотрудники ГИБДД и Росгвардии.

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Происшествия Возгорание возле Бийского олеумного завода локализовано

Еще один крупный пожар произошел в Барнауле. У одного из зданий на территории кафе «Ноев ковчег» на улице Ленточный бор в Барнауле загорелась крыша здания. В 21:42 пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщил, что пожар локализован на площади 115 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.