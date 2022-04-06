В Алтайском крае будут судить четырёх мужчин, обчистивших ювелирный в барнаульском ТЦ

Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении четырёх уроженцев Омской и Томской областей, обвиняемых в краже денег и ювелирных изделий на сумму более 4 млн рублей из барнаульского ТЦ «Лето».

Во время расследования потерпевшие заявили гражданские иски, в обеспечение которых был наложен арест на имущество обвиняемых. При этом правоохранители изъяли и вернули владельцам только часть похищенного.

Напомним, кража из ювелирного салона в ТЦ «Лето» случилась в ночь на 9 июля 2021 года. Тогда злоумышленники прорезали дыру в стене и открыли себе путь к украшениям. К концу лета полиция задержала всех подозреваемых.