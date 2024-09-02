Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским языком
Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков, считает глава государства
02 сентября 2024, 19:35, ИА Амител
Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков. Об этом заявил на открытом уроке "Разговор о важном" президент РФ Владимир Путин, приведя в пример самых маленьких членов своей семьи, свободно владеющих китайским.
"Когда люди общаются между собой, в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языков друг друга", – сказал Путин тувинскому школьнику, поинтересовавшемуся причинами популярности китайского языка.
Он добавил, что в Китае отмечается рост интереса к русскому языку, а в России – к китайскому. По его словам, самые маленькие члены его семьи владеют китайским. "Говорят свободно", – подчеркнул он.
20:34:09 02-09-2024
На китайском язык сломаешь,иероглифы всякие.А украинский вообще не нравится...
21:13:27 02-09-2024
учим китайский?
02:03:16 03-09-2024
Гость (21:13:27 02-09-2024) учим китайский?... А кто в дэю-до записался и в хоккей, вписываться?
09:49:33 03-09-2024
Китайский учат. Готовятся.
09:54:28 03-09-2024
ну так делайте в школах на выбор, английский учить или китайский, готовьте преподавательский состав, мотивируйте.... или опять намек для родителей про их плечи??
13:10:01 03-09-2024
Гость (09:54:28 03-09-2024) ну так делайте в школах на выбор, английский учить или китай... и что вы будете делать с китайским языком? для какой цели его учить, если все языки программирования, научные исследования, и т.д на английском - это общий язык для всего мира. Немецкий вот многим пригодился в жизни, отзовитесь, если есть такие?
10:45:57 03-09-2024
Наступило время ......историй)