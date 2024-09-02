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Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским языком

Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков, считает глава государства

02 сентября 2024, 19:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков. Об этом заявил на открытом уроке "Разговор о важном" президент РФ Владимир Путин, приведя в пример самых маленьких членов своей семьи, свободно владеющих китайским.

"Когда люди общаются между собой, в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языков друг друга", – сказал Путин тувинскому школьнику, поинтересовавшемуся причинами популярности китайского языка.

Он добавил, что в Китае отмечается рост интереса к русскому языку, а в России – к китайскому. По его словам, самые маленькие члены его семьи владеют китайским. "Говорят свободно", – подчеркнул он.

Владимир Путин

Комментарии 7

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Гость

20:34:09 02-09-2024

На китайском язык сломаешь,иероглифы всякие.А украинский вообще не нравится...

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Гость

21:13:27 02-09-2024

учим китайский?

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Гость

02:03:16 03-09-2024

Гость (21:13:27 02-09-2024) учим китайский?... А кто в дэю-до записался и в хоккей, вписываться?

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Гость

09:49:33 03-09-2024

Китайский учат. Готовятся.

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Гость

09:54:28 03-09-2024

ну так делайте в школах на выбор, английский учить или китайский, готовьте преподавательский состав, мотивируйте.... или опять намек для родителей про их плечи??

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Гость

13:10:01 03-09-2024

Гость (09:54:28 03-09-2024) ну так делайте в школах на выбор, английский учить или китай... и что вы будете делать с китайским языком? для какой цели его учить, если все языки программирования, научные исследования, и т.д на английском - это общий язык для всего мира. Немецкий вот многим пригодился в жизни, отзовитесь, если есть такие?

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Гость

10:45:57 03-09-2024

Наступило время ......историй)

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