Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским языком

Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков, считает глава государства

02 сентября 2024, 19:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков. Об этом заявил на открытом уроке "Разговор о важном" президент РФ Владимир Путин, приведя в пример самых маленьких членов своей семьи, свободно владеющих китайским.

"Когда люди общаются между собой, в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языков друг друга", – сказал Путин тувинскому школьнику, поинтересовавшемуся причинами популярности китайского языка.

Он добавил, что в Китае отмечается рост интереса к русскому языку, а в России – к китайскому. По его словам, самые маленькие члены его семьи владеют китайским. "Говорят свободно", – подчеркнул он.