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Пять человек пропали после экскурсии по коллекторам в Москве во время ливня

Их могло смыть потоком воды. Три тела уже нашли

21 августа 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon

Не менее пяти человек участвовали в экскурсии по подземным московским коллекторам во время ливня, сообщает Telegram-канал Baza.

"По предварительным данным, среди участников были 47-летний мужчина, его 15-летняя дочь, их 18-летний родственник и его подруга. Вел экскурсию диггер-гид", - говорится в сообщении.

После ливня с группой пропала связь. Вода слишком резко поднялась, спастись шансов не было.

На данный момент удалось обнаружить три тела - двух девушек и подростка. Их тела выловили из Москвы-реки.

Следователи выясняют, сколько всего человек было в группе. Как отмечает Telegram-канал 112, в экскурсии по московским коллекторам могло участвовать до 20 человек.

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Москва Происшествия

Комментарии 6

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Гость

15:46:11 21-08-2023

народ куку лазить по канализациям

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Элен без ребят

06:46:20 22-08-2023

Гость (15:46:11 21-08-2023) народ куку лазить по канализациям... под Москвой не то, чтобы только канализация, а целый город с многовековой историей, тайнами и мифами. многим интересно.

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Гость

15:25:35 23-08-2023

Элен без ребят (06:46:20 22-08-2023) под Москвой не то, чтобы только канализация, а целый город с... Теперь к этим мифам и легендам прибавилось ещё 8 трупов! "Можно" дальше продолжать водить экскурсии, пугать людей и ждать когда в очередной раз начнется ливень!

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Гость

21:32:07 21-08-2023

Здоровый дурак потащил 15-летнюю дочь куда попало, сам погиб и девчонку погубил. По глупости ведь погибли!

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Гость

08:26:42 22-08-2023

и мифами. многим интересно - и это последний поход может быть) как интересненько

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Гость

11:20:28 22-08-2023

Не жалко, естественный отбор идиотов.

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