Пять человек пропали после экскурсии по коллекторам в Москве во время ливня
Их могло смыть потоком воды. Три тела уже нашли
21 августа 2023, 15:42, ИА Амител
Не менее пяти человек участвовали в экскурсии по подземным московским коллекторам во время ливня, сообщает Telegram-канал Baza.
"По предварительным данным, среди участников были 47-летний мужчина, его 15-летняя дочь, их 18-летний родственник и его подруга. Вел экскурсию диггер-гид", - говорится в сообщении.
После ливня с группой пропала связь. Вода слишком резко поднялась, спастись шансов не было.
На данный момент удалось обнаружить три тела - двух девушек и подростка. Их тела выловили из Москвы-реки.
Следователи выясняют, сколько всего человек было в группе. Как отмечает Telegram-канал 112, в экскурсии по московским коллекторам могло участвовать до 20 человек.
15:46:11 21-08-2023
народ куку лазить по канализациям
06:46:20 22-08-2023
Гость (15:46:11 21-08-2023) народ куку лазить по канализациям... под Москвой не то, чтобы только канализация, а целый город с многовековой историей, тайнами и мифами. многим интересно.
15:25:35 23-08-2023
Элен без ребят (06:46:20 22-08-2023) под Москвой не то, чтобы только канализация, а целый город с... Теперь к этим мифам и легендам прибавилось ещё 8 трупов! "Можно" дальше продолжать водить экскурсии, пугать людей и ждать когда в очередной раз начнется ливень!
21:32:07 21-08-2023
Здоровый дурак потащил 15-летнюю дочь куда попало, сам погиб и девчонку погубил. По глупости ведь погибли!
08:26:42 22-08-2023
и мифами. многим интересно - и это последний поход может быть) как интересненько
11:20:28 22-08-2023
Не жалко, естественный отбор идиотов.