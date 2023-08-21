Пять человек пропали после экскурсии по коллекторам в Москве во время ливня

Их могло смыть потоком воды. Три тела уже нашли

21 августа 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon

Не менее пяти человек участвовали в экскурсии по подземным московским коллекторам во время ливня, сообщает Telegram-канал Baza.

"По предварительным данным, среди участников были 47-летний мужчина, его 15-летняя дочь, их 18-летний родственник и его подруга. Вел экскурсию диггер-гид", - говорится в сообщении.

После ливня с группой пропала связь. Вода слишком резко поднялась, спастись шансов не было.

На данный момент удалось обнаружить три тела - двух девушек и подростка. Их тела выловили из Москвы-реки.

Следователи выясняют, сколько всего человек было в группе. Как отмечает Telegram-канал 112, в экскурсии по московским коллекторам могло участвовать до 20 человек.