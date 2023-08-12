Рекорд России по массовым отжиманиям поставили в Барнауле

В книгу рекордов попало больше 3600 горожан

12 августа 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рекорд России по самым массовым отжиманиям установили в Барнауле. Мероприятие состоялось в Парке спорта Смертина.

12 августа горожане собрались вместе, чтобы поставить рекорд по массовому выполнению норм ГТО. Одновременно отжались 10 раз 3635 барнаульцев.

Рекорд России установлен, а все участники получили именной сертификат.

Как отмечают в соцсетях, несмотря на дождь, люди приходили семьями.