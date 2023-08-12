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Рекорд России по массовым отжиманиям поставили в Барнауле

В книгу рекордов попало больше 3600 горожан

12 августа 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Рекорд России по самым массовым отжиманиям установили в Барнауле. Мероприятие состоялось в Парке спорта Смертина.

12 августа горожане собрались вместе, чтобы поставить рекорд по массовому выполнению норм ГТО. Одновременно отжались 10 раз 3635 барнаульцев.

Рекорд России установлен, а все участники получили именной сертификат.

Как отмечают в соцсетях, несмотря на дождь, люди приходили семьями.

Барнаул Спорт

Комментарии 4

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Гость

14:22:27 12-08-2023

Знай наших.

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Гость

14:34:38 12-08-2023

А у ГАИшников походу освобождение от физкультуры. Такого столпотворения машин микрорайон не видал за всю историю. ГТОшники как беременные бабёшки , боятся лишний шаг сделать , чтоб не похудеть. Наприпарковались в два ряда, не проехать , не пройти.

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Олег

15:13:00 12-08-2023

Полезное дело. Именно дело - умение отжимать

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Федя

23:13:12 12-08-2023

У них видимо дач нет. Там приседания и отжимания и упражнения на корпус при борьбе сорняками.

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