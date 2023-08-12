Рекорд России по массовым отжиманиям поставили в Барнауле
В книгу рекордов попало больше 3600 горожан
12 августа 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: amic.ru
Рекорд России по самым массовым отжиманиям установили в Барнауле. Мероприятие состоялось в Парке спорта Смертина.
12 августа горожане собрались вместе, чтобы поставить рекорд по массовому выполнению норм ГТО. Одновременно отжались 10 раз 3635 барнаульцев.
Рекорд России установлен, а все участники получили именной сертификат.
Как отмечают в соцсетях, несмотря на дождь, люди приходили семьями.
14:22:27 12-08-2023
Знай наших.
14:34:38 12-08-2023
А у ГАИшников походу освобождение от физкультуры. Такого столпотворения машин микрорайон не видал за всю историю. ГТОшники как беременные бабёшки , боятся лишний шаг сделать , чтоб не похудеть. Наприпарковались в два ряда, не проехать , не пройти.
15:13:00 12-08-2023
Полезное дело. Именно дело - умение отжимать
23:13:12 12-08-2023
У них видимо дач нет. Там приседания и отжимания и упражнения на корпус при борьбе сорняками.