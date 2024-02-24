Роскомнадзор сообщил об утечке 510 млн учетных записей россиян
Из них 500 млн — одна утечка, сообщил Милош Вагнер
24 февраля 2024, 10:15, ИА Амител
Работа за компьютером / Фото: unsplash.com
510 млн записей о россиянах утекли в Сеть с начала 2024 года, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
"Всего утекло 510 млн, из них 500 – это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем", – сказал он в беседе с ТАСС.
Для сравнения: за 2023 год в Сеть попало порядка 300 млн записей о россиянах при 168 утечках, а в 2022-м после начала СВО утекли 600 млн записей при более 140 утечках.
По словам Вагнера, в 2024 году выросло количество случаев компрометации данных, а объем утечек снизился.
В январе в Госдуме одобрили законопроекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных.
10:31:31 24-02-2024
Бизнес и ни чего личного
10:56:58 24-02-2024
При этом, население России 146 млн. И, также, идёт настойчивое давление к информатизации населения. Отсутствие должной защиты предполагает пособничество криминальным элементам со стороны гоударства, пожалуй :(
11:12:07 24-02-2024
а что за учетные записи в таком количестве, если россиян всего 146 млн., и откуда они утекли?
21:26:25 24-02-2024
Элен без ребят (11:12:07 24-02-2024) а что за учетные записи в таком количестве, если россиян все... Ну где вас непонятливых берут? Вот у вас - минимум одна на Wildberris, одна на Ozon, в приложениях банков, сотовых операторов. А уж сколько на старых форумах типа сибмамы, в мелких инернет-магазинах, социальных сетях, система Город и т.д. и т.п. Пейте меньше и включайте мозг.
09:48:48 25-02-2024
Гость (21:26:25 24-02-2024) Ну где вас непонятливых берут? Вот у вас - минимум одна на ... я не пью. это первое. второе: русским по белому написано, что 500 млн записей- это одна утечка. значит, данные утекли из одного источника. не хотите ли вы сказать, что мелкие ИМ, СБ и ОЗОН, хранят данные на одном серваке, понятливый вы наш.
11:48:39 24-02-2024
В этой новости прекрасно все! Это все что нужно знать и понимать о министерстве цифрового развития! Все что нужно знать и понимать о сданных биометрических данных, ИНН , паспортные , счета во всех банках, наличие недвижимости и автотранспорта! Красавцы, а ведь вас предупреждали и генерал ФСБ и МВД о том, что нельзя скапливать данные !
13:01:47 25-02-2024
Гость (11:48:39 24-02-2024) В этой новости прекрасно все! Это все что нужно знать и пон... Очень хочется обо всех и все знать, всех держать под колпаком. Защитить используемые базы данных от взлома, проникновения невозможно. Что сделано одним - взломается другим. Диалектика.
12:28:34 24-02-2024
Ага... Сами утекли... 😁
13:05:50 24-02-2024
Если нас 145 млн.чел., то получается вся информация на каждого из нас...!? Не хило так!...? Эх! Хороша цифровизация...!?
13:26:54 24-02-2024
Защитить ничего не могут или специально сливают за деньги. Зато биометрию у всех правдами неправдами пытаются собрать
14:30:02 24-02-2024
Украсть данные из одного источника можно всегда. И всегда это было. Именно поэтому все специалисты по защите данных в один голос против созданий баз данных о населении. А попыток антигосударственной деятельности по созданию подобных баз ведутся с 2000 годов. ЕБАНас - единая база населения страны, каких только названий у этих проектов ЦРУ не придумывало.