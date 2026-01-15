Эксперт разъяснил права работников в условиях чрезвычайных ситуаций

15 января 2026, 12:30, ИА Амител

Работа в метель / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков в беседе с РИА Новости разъяснил права работников в условиях чрезвычайных ситуаций.

По его словам, сотрудники вправе не выходить на работу во время снежных бурь, пожаров, землетрясений и других подобных явлений – при условии, что предварительно уведомят об этом работодателя.

«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения – такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу. Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации», – пояснил Безюков.



Эксперт уточнил, что подтвердить наличие неблагоприятной или опасной обстановки работник может с помощью официальных данных: информации от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций, а также публикаций в СМИ. При этом Алексей Безюков отметил неоднозначность правового регулирования вопроса:

«Конечно, не все работодатели согласны с такой позицией. Кроме того, трудовое законодательство не дает четкого определения понятия "уважительной причины" для отсутствия на рабочем месте. Но тем не менее суды, вплоть до Верховного, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул».

Напомним, в ряде регионов России продолжается сложная погодная обстановка. Так, в Сочи в предновогодние дни выпало порядка 20–30 мм осадков, а 11 января в Ялте зафиксировано 27 мм осадков. В московском регионе 12 января выпало 20% месячной нормы снега.

На Кубани прогнозируются снегопады с перерывами в течение всей недели – снежный покров в степной части может достичь 10–12 см. Кроме того, на Камчатке снежный буран продлится до конца рабочей недели, а улучшение погоды ожидается лишь к выходным.

На Алтае морозы будут длиться до 20 января. В некоторых районах температура воздуха опустится до -45.

При этом на законодательном уровне не регламентировано, на сколько сокращается рабочий день и при какой минусовой температуре. Однако Роструд рекомендует отпускать сотрудников на три часа раньше, если в офисном помещении зимой похолодало до 17°C, а если до 16°C, то на четыре.