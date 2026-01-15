Россиянам объяснили, когда они могут законно не ходить на работу
Эксперт разъяснил права работников в условиях чрезвычайных ситуаций
15 января 2026, 12:30, ИА Амител
Главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков в беседе с РИА Новости разъяснил права работников в условиях чрезвычайных ситуаций.
По его словам, сотрудники вправе не выходить на работу во время снежных бурь, пожаров, землетрясений и других подобных явлений – при условии, что предварительно уведомят об этом работодателя.
«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения – такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу. Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации», – пояснил Безюков.
Эксперт уточнил, что подтвердить наличие неблагоприятной или опасной обстановки работник может с помощью официальных данных: информации от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций, а также публикаций в СМИ. При этом Алексей Безюков отметил неоднозначность правового регулирования вопроса:
«Конечно, не все работодатели согласны с такой позицией. Кроме того, трудовое законодательство не дает четкого определения понятия "уважительной причины" для отсутствия на рабочем месте. Но тем не менее суды, вплоть до Верховного, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул».
Напомним, в ряде регионов России продолжается сложная погодная обстановка. Так, в Сочи в предновогодние дни выпало порядка 20–30 мм осадков, а 11 января в Ялте зафиксировано 27 мм осадков. В московском регионе 12 января выпало 20% месячной нормы снега.
На Кубани прогнозируются снегопады с перерывами в течение всей недели – снежный покров в степной части может достичь 10–12 см. Кроме того, на Камчатке снежный буран продлится до конца рабочей недели, а улучшение погоды ожидается лишь к выходным.
На Алтае морозы будут длиться до 20 января. В некоторых районах температура воздуха опустится до -45.
При этом на законодательном уровне не регламентировано, на сколько сокращается рабочий день и при какой минусовой температуре. Однако Роструд рекомендует отпускать сотрудников на три часа раньше, если в офисном помещении зимой похолодало до 17°C, а если до 16°C, то на четыре.
12:45:24 15-01-2026
Я сделал проще, в 1995году написал заявление на увольнение и всë, с тех пор больше не хожу на работу на законных основаниях!!! 😜
15:51:47 15-01-2026
Красавчег! Самый лучший комментарий на сегодняшний день!
13:33:55 15-01-2026
Чисто по-человечески могут сократить рабочий день, чтобы люди удобнее и побыстрее добрались до дома. Но это на грани фантастики, удавятся ведь за 10 мин...
14:22:36 15-01-2026
Гость (13:33:55 15-01-2026) Чисто по-человечески могут сократить рабочий день, чтобы люд... я никогда не сокращаю для всего предприятия. только индивидуально по весомым причинам и это решение на начальниках участков и отделов. Не ной, сразу увольняйся.нам такие не нужны
13:40:32 15-01-2026
И выгоню,к чертям,таких работников. Пусть у профсоюзов деньги получают.
14:31:54 15-01-2026
Гость (13:40:32 15-01-2026) И выгоню,к чертям,таких работников. Пусть у профсоюзов деньг...
и да, никогда не задумывались о мотивации работников? не все рублем меряется. подумай, если есть чем
13:54:33 15-01-2026
Проблема всех этих "плакальщиц",воющих о жадных работодателях в том,что сами они за свою жизнь не заработали ни копейки. Им всегда кто-то платит. А как ,с учётом нынешних налогов на ФОТ это сделать,"плаксы" не думают,ибо нечем.
14:30:25 15-01-2026
Гость (13:54:33 15-01-2026) Проблема всех этих "плакальщиц",воющих о жадных работодателя...
интересно, просто так платишь работникам, которые ну прям ничего для тебя, благодетель ты наш, не делают? скоро вас поприжмут хорошо, так что сам пойдешь в найм. только вот проблема, там работать надо, а не рукамиводить
14:02:40 15-01-2026
При отсутствии функционирующих средств связи уведомление работодателя сойдёт и постфактум))
Не могу представить себе ситуацию чтобы при разрушительном землетрясении или глобальном пожаре люди вместо спасения себя и близких помчались бы искать своё руководство для отпроситься с работы