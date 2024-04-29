Россиянам рассказали, как не попасть на мошенников при покупке туров

Некоторые аферисты выдают себя за реальные сайты туроператоров

29 апреля 2024, 15:50, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com

В Роскачестве рассказали о том, как не стать жертвой мошенников при покупке тура. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые фишинговые сайты мимикрируют под страницы турагентств и сайтов по продаже билетов и присылают ссылки на них на почту. После оплаты мошенники могут выслать фальшивые документы. В Роскачестве рекомендуют покупать билеты только на официальных сайтах, проверяя доменное имя ресурса и дату его создания.