Россиянам рассказали, как не попасть на мошенников при покупке туров
Некоторые аферисты выдают себя за реальные сайты туроператоров
29 апреля 2024, 15:50, ИА Амител
В Роскачестве рассказали о том, как не стать жертвой мошенников при покупке тура. Об этом сообщает РИА Новости.
Некоторые фишинговые сайты мимикрируют под страницы турагентств и сайтов по продаже билетов и присылают ссылки на них на почту. После оплаты мошенники могут выслать фальшивые документы. В Роскачестве рекомендуют покупать билеты только на официальных сайтах, проверяя доменное имя ресурса и дату его создания.
"Уточните актуальную информацию о турфирме и отеле, где планируете отдых. Проверьте, включен ли туроператор в Единый федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки", – рассказали эксперты.
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