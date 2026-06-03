Летом риск порчи продуктов выше из-за жары

03 июня 2026, 17:29, ИА Амител

Еда в дороге / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вареная курица с неприятным запахом, распространяющимся по всему вагону, или бутерброды, которые расползлись в багажнике, — ситуация, знакомая многим. Диетолог Елена Соломатина в интервью "Радио 1" поделилась советами из детства и современными технологиями для сохранения продуктов в дороге.

Она рекомендовала перевозить еду в салоне автомобиля, где работает кондиционер. Однако важно помнить, что холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх. Поэтому бутылки со льдом следует размещать не на дне, а сверху на продукты.

«Раньше можно было перевозить полумороженые продукты, которые размораживались до готовности в дороге. Сегодня же существуют термосумки от прикуривателя и кастрюли-термосы, которые могут сохранять как холод, так и тепло на протяжении длительного времени», — добавила она.

Соломатина также отметила, что для сохранения свежести бутербродов следует перевозить хлеб отдельно от нарезки в вакуумной упаковке.

«Если вы хотите взять с собой салат, не перемешивайте его дома. Лучше разделить ингредиенты: банка кукурузы отдельно, огурцы отдельно, а соус — в маленькой баночке. Смешать все можно уже на месте, когда остановитесь», — рассказала эксперт.

Диетолог подчеркнула, что секрет сохранения свежести продуктов в дороге заключается в правильном распределении их в салоне автомобиля и использовании термопакетов.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян готовят еду самостоятельно.