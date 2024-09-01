Россияне смогут неделю бесплатно использовать "Госуслуги" и "ВКонтакте"

"Доступный интернет" начал действовать в России

01 сентября 2024, 16:49, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Россияне теперь могут бесплатно пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, такими как "Госуслуги" и "ВКонтакте", в течение недели вместо 24 часов. Новые правила вступили в силу 1 сентября 2024 года.

Эта услуга называется "Доступный интернет". Ее можно подключить даже при отрицательном балансе счета у оператора связи. Срок действия услуги составляет семь дней с момента подключения. После этого она автоматически отключится, и для повторного использования ее нужно будет подключить заново.

Информацию об информационных ресурсах, включенных в перечень, можно найти на официальном сайте Роскомнадзора. Сейчас в этом списке есть портал "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте".

Программа "Доступный интернет" реализуется в России по поручению президента. В законе "О связи" закреплена обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам.