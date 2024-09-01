Россияне смогут неделю бесплатно использовать "Госуслуги" и "ВКонтакте"
"Доступный интернет" начал действовать в России
01 сентября 2024, 16:49, ИА Амител
Россияне теперь могут бесплатно пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, такими как "Госуслуги" и "ВКонтакте", в течение недели вместо 24 часов. Новые правила вступили в силу 1 сентября 2024 года.
Эта услуга называется "Доступный интернет". Ее можно подключить даже при отрицательном балансе счета у оператора связи. Срок действия услуги составляет семь дней с момента подключения. После этого она автоматически отключится, и для повторного использования ее нужно будет подключить заново.
Информацию об информационных ресурсах, включенных в перечень, можно найти на официальном сайте Роскомнадзора. Сейчас в этом списке есть портал "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте".
Программа "Доступный интернет" реализуется в России по поручению президента. В законе "О связи" закреплена обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам.
17:12:00 01-09-2024
социально значимые онлайн-ресурсы должны предоставляться бесплатно и безлимитно !
18:17:08 01-09-2024
Непонятно. Подключить бесплатно Госуслуги, если у тебя нулевой баланс? Или деньги есть, но трафик списываться не будет? ВКонтакте совсем не захожу, мне это не нужно. Никогда социально-значимым ВК не был для людей.
Да! Сегодня была попытка скачать с Рутуба "Сама Меньшова" видео про то, как не попасть на уловки мошенников. Не удалось никакими способами!))) Так что надежда на медленного, но верного друга...
18:52:04 01-09-2024
ВКонтакте - социально значимый ресурс? Это реально дно! Днище!
14:29:47 02-09-2024
Гость (18:52:04 01-09-2024) ВКонтакте - социально значимый ресурс? Это реально дно! Днищ... Любая соцсеть по своей природе днище. Но просто "днище" и "контролируемое и управляемое днище" - огромная разница, потому и "социально значимая".
20:58:47 01-09-2024
Неделю подсесть на услуги, а потом фсе)) жОсткий похмел. Злые вы!
21:23:47 01-09-2024
а держать положительный баланс у опсоса сложно?
00:27:52 02-09-2024
А что, это платно было?
12:32:09 02-09-2024
платно госуслуги?
мошенники разводят...