Россиянку не пустили в Эмираты из-за неподобающей внешности

Больше 20 часов девушка просидела в аэропорту, ожидая решения

30 октября 2025, 17:05, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российской путешественнице отказали во въезде в Дубай из-за ее внешности, передает ura.ru.

Сообщается, что по прибытии в город девушку задержали прямо в аэропорту для выяснения обстоятельств. Записи, сделанные самой россиянкой в аэровокзале, демонстрируют наличие многочисленного пирсинга на лице, а также нескольких татуировок. Дополнительно цвет ее волос отличался от принятых стандартов.

Отмечается, что девушка просидела больше 20 часов в аэропорту, перед тем как получить отказ в перелете.

Хотя в ОАЭ нет официального запрета на пирсинг и подобные элементы, они считаются неприемлемыми с точки зрения местной этики.

Ранее сообщалось, что россиянка заблудилась в Duty free, опоздала на самолет и потребовала компенсации от аэропорта.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

17:41:18 30-10-2025

и это правильно!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:43 30-10-2025

Неплохо бы и у нас ввести запрет на пирсинг и татуировки.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:44 30-10-2025

слава богу. там с этим строго. всегда просят туристок быть подобающе прилично одетыми. Странно, что эта ... не выполнила рекомендаций. Хотя..описание ее внешности уже свидетельствует о заболевании

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:21:09 30-10-2025

Гость (18:45:44 30-10-2025) слава богу. там с этим строго. всегда просят туристок быть п... о заболевании свидетельствует ваш коммент, причем сразу по нескольким пунктам.

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
для Элен

20:46:24 30-10-2025

Как правило все "расписанные" и "обвешанные" дамы обделены вниманием мужчин - вот и пытаются привлечь внимание

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:12 30-10-2025

Нпдо и в РФ запретить жирных баб в партаках.
А то как поварихи тюремные.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:29:25 31-10-2025

Гость (21:53:12 30-10-2025) Нпдо и в РФ запретить жирных баб в партаках.А то как пов... Вообще жирных запретить. Штрафовать каждый месяц

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:36 31-10-2025

Надо было бы и обратно не впускать в РФ. Пусть бы в отстойнике жила.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:26 31-10-2025

Жесть, товарищи. Человек делает со своей внешностью, что хочет. Это не противоречит никаким законам. Но нет, кто то указывает, как надо, как правильно. Это конечно капец

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:02 31-10-2025

Гость (11:19:26 31-10-2025) Жесть, товарищи. Человек делает со своей внешностью, что хоч... Пусть она делает что хочет, но остальные не обязаны на это уродство смотреть.
Пусть устраивается смотрителем маяка на Курилах, живёт одна на острове, и хоть как колется. Созвон по зуму проводит в мусорном пакете.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:18 31-10-2025

Гость (11:19:26 31-10-2025) Жесть, товарищи. Человек делает со своей внешностью, что хоч... Нет, человек живет в обществе и должен жить по его законам. Его личные хотелки в данном случае никого волновать не должны. Не хочет жить по правилам общества - пусть валит из него. Если он живет один и на необитаемом острове - пусть делает все что хочет с собой. А в обществе ты должен соответствовать общепринятым устоям.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

11:38:40 31-10-2025

Гость (11:19:26 31-10-2025) Жесть, товарищи. Человек делает со своей внешностью, что хоч... эдак по твоему рассуждая человек может и испражняться где хочет и непотребствами разными заниматься где пожелает. Эдак не государство будет а вертеп

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:57:07 31-10-2025

Дома (+ тайга) - пожалуйста, в общественном месте - нормы, законы, традиции ..

  1 Нравится
Ответить
