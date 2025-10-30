Больше 20 часов девушка просидела в аэропорту, ожидая решения

30 октября 2025, 17:05, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российской путешественнице отказали во въезде в Дубай из-за ее внешности, передает ura.ru.

Сообщается, что по прибытии в город девушку задержали прямо в аэропорту для выяснения обстоятельств. Записи, сделанные самой россиянкой в аэровокзале, демонстрируют наличие многочисленного пирсинга на лице, а также нескольких татуировок. Дополнительно цвет ее волос отличался от принятых стандартов.

Отмечается, что девушка просидела больше 20 часов в аэропорту, перед тем как получить отказ в перелете.

Хотя в ОАЭ нет официального запрета на пирсинг и подобные элементы, они считаются неприемлемыми с точки зрения местной этики.

