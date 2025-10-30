Россиянку не пустили в Эмираты из-за неподобающей внешности
Больше 20 часов девушка просидела в аэропорту, ожидая решения
30 октября 2025, 17:05, ИА Амител
Российской путешественнице отказали во въезде в Дубай из-за ее внешности, передает ura.ru.
Сообщается, что по прибытии в город девушку задержали прямо в аэропорту для выяснения обстоятельств. Записи, сделанные самой россиянкой в аэровокзале, демонстрируют наличие многочисленного пирсинга на лице, а также нескольких татуировок. Дополнительно цвет ее волос отличался от принятых стандартов.
Отмечается, что девушка просидела больше 20 часов в аэропорту, перед тем как получить отказ в перелете.
Хотя в ОАЭ нет официального запрета на пирсинг и подобные элементы, они считаются неприемлемыми с точки зрения местной этики.
Ранее сообщалось, что россиянка заблудилась в Duty free, опоздала на самолет и потребовала компенсации от аэропорта.
17:41:18 30-10-2025
и это правильно!
17:51:43 30-10-2025
Неплохо бы и у нас ввести запрет на пирсинг и татуировки.
18:45:44 30-10-2025
слава богу. там с этим строго. всегда просят туристок быть подобающе прилично одетыми. Странно, что эта ... не выполнила рекомендаций. Хотя..описание ее внешности уже свидетельствует о заболевании
19:21:09 30-10-2025
Гость (18:45:44 30-10-2025) слава богу. там с этим строго. всегда просят туристок быть п... о заболевании свидетельствует ваш коммент, причем сразу по нескольким пунктам.
20:46:24 30-10-2025
Как правило все "расписанные" и "обвешанные" дамы обделены вниманием мужчин - вот и пытаются привлечь внимание
21:53:12 30-10-2025
Нпдо и в РФ запретить жирных баб в партаках.
А то как поварихи тюремные.
06:29:25 31-10-2025
Гость (21:53:12 30-10-2025) Нпдо и в РФ запретить жирных баб в партаках.А то как пов... Вообще жирных запретить. Штрафовать каждый месяц
08:49:36 31-10-2025
Надо было бы и обратно не впускать в РФ. Пусть бы в отстойнике жила.
11:19:26 31-10-2025
Жесть, товарищи. Человек делает со своей внешностью, что хочет. Это не противоречит никаким законам. Но нет, кто то указывает, как надо, как правильно. Это конечно капец
11:34:02 31-10-2025
Гость (11:19:26 31-10-2025) Жесть, товарищи. Человек делает со своей внешностью, что хоч... Пусть она делает что хочет, но остальные не обязаны на это уродство смотреть.
Пусть устраивается смотрителем маяка на Курилах, живёт одна на острове, и хоть как колется. Созвон по зуму проводит в мусорном пакете.
11:37:18 31-10-2025
Гость (11:19:26 31-10-2025) Жесть, товарищи. Человек делает со своей внешностью, что хоч... Нет, человек живет в обществе и должен жить по его законам. Его личные хотелки в данном случае никого волновать не должны. Не хочет жить по правилам общества - пусть валит из него. Если он живет один и на необитаемом острове - пусть делает все что хочет с собой. А в обществе ты должен соответствовать общепринятым устоям.
11:38:40 31-10-2025
Гость (11:19:26 31-10-2025) Жесть, товарищи. Человек делает со своей внешностью, что хоч... эдак по твоему рассуждая человек может и испражняться где хочет и непотребствами разными заниматься где пожелает. Эдак не государство будет а вертеп
11:57:07 31-10-2025
Дома (+ тайга) - пожалуйста, в общественном месте - нормы, законы, традиции ..