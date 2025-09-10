Российские туристы массово отменяют поездки в Непал из-за "революции зумеров" в стране
У многих были запланированы туры на сентябрь – октябрь
10 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
Российские туристы начали массово отменять поездки в Непал из-за нестабильной обстановки и массовых протестов, получивших название "революция зумеров". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, отмены затронули туры, запланированные на сентябрь и октябрь, в том числе на индуистский фестиваль Дашайн. Этот праздник считается одним из главных в Непале.
«В его дни проходят шествия, концерты и обряды, символизирующие победу добра над злом. Многие россияне планировали поехать, чтобы принять участие в фестивале и "духовно обновиться"», – пишет Telegram-канал.
Однако из-за закрытия воздушного пространства страны и сложной обстановки путешественники сдают билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia. При возврате, как отмечают туристы, они теряют около 10 тысяч рублей, остальная сумма остается на счету перевозчиков до следующей покупки. При этом отменяются и туры стоимостью до 200 тысяч рублей.
По информации посольства России в Непале, за помощью обратились около 80 граждан РФ. Все они находятся в безопасности.
Протесты в Непале организованы преимущественно молодежью. Массовые акции начались после запрета деятельности ряда крупных социальных сетей, признанных экстремистскими организациями в России.
Ранее сообщалось, что в Египте у российских туристов продолжают массово блокировать мобильные телефоны, несмотря на обещания властей не делать этого в течение первых 90 дней пребывания.
14:01:03 10-09-2025
А что так? Мобильного интернета нет?
15:18:22 10-09-2025
Гость (14:01:03 10-09-2025) А что так? Мобильного интернета нет? ...
Интернет есть, Правительства нет!
14:46:51 10-09-2025
И кто теперь будет царь? Зумер первый?
15:11:04 10-09-2025
массово - это сколько - 2? 3?