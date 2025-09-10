Российские туристы массово отменяют поездки в Непал из-за "революции зумеров" в стране

У многих были запланированы туры на сентябрь – октябрь

Российские туристы начали массово отменять поездки в Непал из-за нестабильной обстановки и массовых протестов, получивших название "революция зумеров". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, отмены затронули туры, запланированные на сентябрь и октябрь, в том числе на индуистский фестиваль Дашайн. Этот праздник считается одним из главных в Непале.

«В его дни проходят шествия, концерты и обряды, символизирующие победу добра над злом. Многие россияне планировали поехать, чтобы принять участие в фестивале и "духовно обновиться"», – пишет Telegram-канал.

Однако из-за закрытия воздушного пространства страны и сложной обстановки путешественники сдают билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia. При возврате, как отмечают туристы, они теряют около 10 тысяч рублей, остальная сумма остается на счету перевозчиков до следующей покупки. При этом отменяются и туры стоимостью до 200 тысяч рублей.

По информации посольства России в Непале, за помощью обратились около 80 граждан РФ. Все они находятся в безопасности.

Протесты в Непале организованы преимущественно молодежью. Массовые акции начались после запрета деятельности ряда крупных социальных сетей, признанных экстремистскими организациями в России.

