"Семерка" стала самым популярным авто на российском вторичном рынке

Ей проигрывают даже машины марки Toyota

01 сентября 2024, 12:42, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/737499

На российском рынке подержанных автомобилей можно выделить две категории: обычные машины и автомобили, претендующие на технологичность и премиальность.

В первой категории лидером ожидаемо стал ВАЗ-2107 – "рабочая лошадка" советского и российского производства. О причинах его успеха рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.

"По сути, ВАЗ-2107 – это вершина эволюции отечественного заднего привода. Он отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к жестким условиям эксплуатации и неквалифицированному сервису. Это неубиваемый реликт советской эпохи", – говорит эксперт.

Кроме того, он довольно надежен и комфортен даже на фоне современных автомобилей. Учитывая цену – от нескольких десятков тысяч рублей – неудивительно, что "семерка" сохранила свое значимое присутствие на рынке даже спустя 12 лет после окончания производства.

Он напомнил, что за первое полугодие 2024 года этот классический заднеприводный седан лидирует на вторичном рынке с показателем 62,7 тысячи проданных автомобилей.

В целом же за первое полугодие 2024 года на вторичном рынке было реализовано 683,5 тысячи автомобилей ВАЗовского семейства.