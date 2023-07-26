Семейный гастрономический фестиваль пройдет в барнаульском парке "Изумрудный"

Праздник уже стал традиционным для города

26 июля 2023, 10:22, ИА Амител

Фото: управление по пищевой промышленности Алтайского края

Семейный гастрономический фестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая" пройдет 26 августа в барнаульском парке "Изумрудный". Как сообщают организаторы мероприятия, свою лучшую продукцию представят более полусотни производителей региона.

Так, например, на ярмарочных рядах в парковой зоне можно будет встретить широкое разнообразие продуктовых брендов Алтайского края: сыры и молочную продукцию, мясо и рыбу, крупы и макароны, муку и хлеб, мед, пантовую и фитопродукцию, снеки и закуски, растительные масла и, конечно, безалкогольные напитки.

"Из сердца Алтая" – идея нынешнего фестиваля. Она отражает миссию алтайских товаропроизводителей – производство качественных продуктов, сделанных с любовью к людям. Резиденты фестиваля познакомят жителей и гостей праздника с особенностями производства своей продукции, расскажут о ценностях компаний и их достижениях", – поясняют организаторы.

Также в рамках фестиваля пройдет концертная программа, интерактивные зоны для детей и спортивные игры, лекторий с программой о принципах правильного питания, фотозоны и арт-объекты, зона самостоятельного приготовления блюд на огне и, конечно, много еды, как на площадках резидентов, так и на большом фуд-корте.