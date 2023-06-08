Шесть барнаульских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
В прошлом году по химии и литературе экзамены на 100 баллов сдали по одному ребенку
08 июня 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Первые результаты ЕГЭ стали известны 8 июня: по литературе и химии. В Барнауле на 100 баллов эти дисциплины сдали шесть человек, сообщает пресс-служба мэрии.
На экзамене по литературе максимальный балл получили два выпускника из лицея № 121, по одному выпускнику – из гимназий № 22 и № 123.
По химии на 100 баллов экзамен сдали два выпускника: гимназии № 42 и школы № 127.
Отмечается, что в прошлом году эти дисциплины на 100 баллов сдали два человека.
23:55:08 08-06-2023
Наверное блатные или проплаченные.
09:10:37 09-06-2023
Гость (23:55:08 08-06-2023) Наверное блатные или проплаченные.... На ЕГЭ нет блатных, экзамен под камерами идет, эти дети очень умные и готовились хорошо, это великий труд, подготовка к ЕГЭ. Молодцы, ребята!!
09:29:44 09-06-2023
Гость (23:55:08 08-06-2023) Наверное блатные или проплаченные.... В вас говорит зависть. На ЕГЭ блат бесполезен
09:44:18 09-06-2023
Гость (09:29:44 09-06-2023) В вас говорит зависть. На ЕГЭ блат бесполезен... Расскажите это 100-бальникам с Северного Кавказа
13:30:19 09-06-2023
Гость 23-55. По литературе 100 баллов получили 2 выпускника. Одна из них- моя внучка , лицей 121. Она умница,а не проплаченная. А ты дурень, раз такое пишешь.
18:17:36 09-06-2023
Одна из них- моя внучка- конечно она умничка, но возникают вопросы про 100-бальников с Кавказа, которые и по-русски то говорят с трудом.
01:14:29 13-06-2023
гость (18:17:36 09-06-2023) Одна из них- моя внучка- конечно она умничка, но возникают ... На Кавказе давно свободно говорят по-русски. А Вас жаба съедает.
18:37:23 10-06-2023
Николаевна Я (13:30:19 09-06-2023) Гость 23-55. По литературе 100 баллов получили 2 выпускника... зачем переходить на оскорбления?