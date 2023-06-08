Шесть барнаульских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

В прошлом году по химии и литературе экзамены на 100 баллов сдали по одному ребенку

08 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Первые результаты ЕГЭ стали известны 8 июня: по литературе и химии. В Барнауле на 100 баллов эти дисциплины сдали шесть человек, сообщает пресс-служба мэрии.

На экзамене по литературе максимальный балл получили два выпускника из лицея № 121, по одному выпускнику – из гимназий № 22 и № 123.

По химии на 100 баллов экзамен сдали два выпускника: гимназии № 42 и школы № 127.

Отмечается, что в прошлом году эти дисциплины на 100 баллов сдали два человека.