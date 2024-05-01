Шесть украинских дронов сбили над регионами России минувшей ночью

О разрушениях и пострадавших в результате попыток украинских атак Минобороны не сообщает

01 мая 2024, 11:51, ИА Амител

Беспилотник самолетного типа / Фото: кадр из видео

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о пресечении попыток атаковать территорию страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что за ночь было уничтожено шесть дронов в четырех регионах.

Три дрона сбили в Воронежской области, еще по одному – в Рязанской, Белгородской и Курской областях. О разрушениях и пострадавших в результате попыток украинских атак не сообщается.

Напомним, что 30 апреля военные сбили три украинских беспилотниках. Два уничтожены над Курской областью, а еще один – над Белгородской.