Школьница из Киргизии пыталась покончить с собой из-за переезда в Москву

Девочка поругалась с мамой и оставила предсмертную записку

01 мая 2024, 20:57, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Школьница из Киргизии попыталась покончить с собой в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, девочка переехала в российскую столицу с августа 2023 года и очень хотела вернуться домой, однако родители не соглашались.

Девятиклассница живет с родителями и двумя сестрами в съемной квартире на Маршала Рокоссовского. Москва ей не понравилась – она сильно хотела домой и очень скучала по друзьям, которые остались на родине.

Утром 24 апреля подросток разругалась с мамой по поводу переезда. Девочка ушла в комнату и написала записку, в которой попросила у мамы прощения, после чего совершила попытку самоубийства. Женщина вовремя обнаружила послание и вызвала скорую. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, где оперативно оказали помощь.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает. Семью проверяет полиция.