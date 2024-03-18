Сколько кандидаты в президенты набрали голосов в Алтайском крае. Финальные данные
Это интересно: за коммуниста на избирательных участках голосовали гораздо активнее, чем посредством электронного голосования
18 марта 2024, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае действующий глава государства Владимир Путин получил поддержку 84,88% избирателей на выборах президента России, сообщает корреспондент amic.ru со ссылкой на данные, полученные по итогам обработки 100% бюллетеней.
"Явка на выборы составила 59,89%. Из 1 754 697 человек, внесенных в список избирателей, участие в голосовании приняли 1 050 936 жителей Алтайского края", – рассказал наш корреспондент.
Как сообщили на итоговой пресс-конференции в алтайском избиркоме, Владимир Путин получил поддержку 84,88% избирателей (890 855 человек). За Николая Харитонова проголосовали 5,41% (56 813), за Владислава Даванкова – 4,58% (48 104), за Леонида Слуцкого – 3,63% (38 105).
Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за Владимира Путина проголосовали 87,29% избирателей (227 085 человек), за Владислава Даванкова – 5,53% (14 387), за Леонида Слуцкого – 4,24% (11 039), за Николая Харитонова – 2,94% (7 649).
В алтайском избиркоме отметили, что большую активность в выборах президента проявили жители сел: 34 территориальные избирательные комиссии показали уровень явки выше средней по краю.
В Родинском районе участие в выборах приняли 98,41% избирателей, в Алейском – 82,97%, в Кытмановском – 82,49%, в Кулундинском – 79,87%, в Завьяловском – 78,51%, в ЗАТО Сибирский – 76,87%, в Заринском районе – 76,39%, в Краснощековском – 75,69%, в Рубцовском – 74,16% и в Петропавловском – 74,12%.
13:43:52 18-03-2024
Очень странно, по данным ЦИК явка в АК составила 51,65%.
14:06:06 18-03-2024
гость (13:43:52 18-03-2024) Очень странно, по данным ЦИК явка в АК составила 51,65%. ... Ну что вам всё странным-то кажется? 51,65%- это очно голосовали, без учета ДЭГ. Теперь с учетом ДЭГ озвучили. Успокойтесь уже.
14:13:34 18-03-2024
гость (13:43:52 18-03-2024) Очень странно, по данным ЦИК явка в АК составила 51,65%. ... Это без учета ДЭГ
14:32:04 18-03-2024
Не видно статистики по числу подавших заявления для ДЭГ и проголосовавших этим способом.
14:47:28 18-03-2024
В демократическом государстве не один кандидат не набирает столько процентов.
15:12:17 18-03-2024
Гость (14:47:28 18-03-2024) В демократическом государстве не один кандидат не набирает с... в каком (каких) конкретно из таких государств вы проживали и голосовали? и запомни уже, при капстрое НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕМОКРАТИИ, это всё фикция для таких умных, как вы
12:39:12 19-03-2024
Сколько денег просадили... Уже в пятый раз. Пора бы уже привыкнуть,и на эти выборные деньги дороги строить,детей лечить скажем.